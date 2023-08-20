Европейская дуэль. Сегодня в Австралии состоится финал женского Чемпионата мира-2023
Определится новая сильнейшая команда планеты
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Сегодня, 20 августа, на Олимпийском стадионе в Сиднее состоится финальный матч женского Чемпионата мира-2023. В нем сойдутся представительницы Европы: Испания и Англия.
Команды определят новых чемпионов мира. Сейчас этот титул имеет США – именно они выиграли мировое первенство в 2019 году. Во время турнира Штаты вылетели на стадии 1/8 финала.
Для обеих команд стадия финала Чемпионата мира является самым высоким достижением в их истории. Ранее сборная Испании максимум доходила до 1/8 финала (2019), а сборная Англии завоевывала бронзовые медали (2015).
Добавим, что англичане являются действующими чемпионками Европы. Этот титул они звоевали в прошлом году на домашнем континентальном первенстве.
Матч между Испанией и Англией запланирован на 13:00 по Киеву. В Украине его будет транслировать "Суспільне".
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