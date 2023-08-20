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Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского Чемпионата мира-2023

Женский футбол
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Действующий чемпион Европы уступил в решающем поединке

Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского Чемпионата мира-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В решающем матче за титул чемпионок мира на женском Мундиале-2023 встречались сборные Испании и Англии. Матч проходил в австралийском Сиднее на стадионе "Олимпийский".

Испанки открыли счет на 29-й минуте. Защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона забила после ассиста Марионы Кальдентей, завершив контратаку.

Во втором тайме "фурия роха" могла удвоить преимущество в счете, но Дженнифер Эрмосо не смогла реализовать пенальти – сейв в свой актив записала голкиперка Мэри Эрпс. Кстати, одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора.

Интересно, что ко второму тайму добавили 13 минут. В то же время до первого – только одну минуту, несмотря на то, что на поле выбегал болельщик.

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Для испанок победа на чемпионате мира стала первой в истории. Собственно, серебро для сборной Англии – это тоже самое высокое достижение.

Финал женского Чемпионата мира-2023

Испания – Англия 1:0

Гол: Кармона 29

Испания: Коль – Батлье Паскуаль, Паредес, Кодина, Кармона – Абельера – Бонмати, Эрмосо – Редондо, Паральюэло, Кальдентей

Англия: Эрпс – Картер, Брайт, Гринвуд – Бронз, Стенвэй, Уолш, Тун, Дейли – Руссо, Хэмп

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В статье: Англия Испания женский чемпионат мира
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