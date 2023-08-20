Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского Чемпионата мира-2023
Действующий чемпион Европы уступил в решающем поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
В решающем матче за титул чемпионок мира на женском Мундиале-2023 встречались сборные Испании и Англии. Матч проходил в австралийском Сиднее на стадионе "Олимпийский".
Испанки открыли счет на 29-й минуте. Защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона забила после ассиста Марионы Кальдентей, завершив контратаку.
Во втором тайме "фурия роха" могла удвоить преимущество в счете, но Дженнифер Эрмосо не смогла реализовать пенальти – сейв в свой актив записала голкиперка Мэри Эрпс. Кстати, одиннадцатиметровый был назначен после просмотра видеоповтора.
Интересно, что ко второму тайму добавили 13 минут. В то же время до первого – только одну минуту, несмотря на то, что на поле выбегал болельщик.
Для испанок победа на чемпионате мира стала первой в истории. Собственно, серебро для сборной Англии – это тоже самое высокое достижение.
Финал женского Чемпионата мира-2023
Испания – Англия 1:0
Гол: Кармона 29
Испания: Коль – Батлье Паскуаль, Паредес, Кодина, Кармона – Абельера – Бонмати, Эрмосо – Редондо, Паральюэло, Кальдентей
Англия: Эрпс – Картер, Брайт, Гринвуд – Бронз, Стенвэй, Уолш, Тун, Дейли – Руссо, Хэмп
Популярное сейчас
- "Другие варианты не рассматривал": Борячук рассказал, где продолжит карьеру и когда вернется на поле
- Как инертность и самодовольство Ливерпуля привели к трансферу 30-летнего опорника Штутгарта
- Ничья лидеров УПЛ, новый клуб Малиновского, матчи Забарного и Лунина. Главные новости за 19 августа
- Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО