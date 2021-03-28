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Албания - Англия 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Албания - Англия, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Албании и Англии. Героем встречи стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. В первом тайме он забил сам, а после перерыва ассистировал Мейсону Маунту. Для Англии это вторая победа на старте отбора, в первом туре команда Саутгейта разгромила Сан-Марино.
Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа I
Албания - Англия 0:2
Голы: Кейн 38, Маунт 63
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