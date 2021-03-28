Албания - Англия 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Албании и Англии. Героем встречи стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. В первом тайме он забил сам, а после перерыва ассистировал Мейсону Маунту. Для Англии это вторая победа на старте отбора, в первом туре команда Саутгейта разгромила Сан-Марино.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа I

Албания - Англия 0:2

Голы: Кейн 38, Маунт 63