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Албания - Англия 0:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Албания - Англия, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Албания - Англия 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Албании и Англии. Героем встречи стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. В первом тайме он забил сам, а после перерыва ассистировал Мейсону Маунту. Для Англии это вторая победа на старте отбора, в первом туре команда Саутгейта разгромила Сан-Марино.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа I
Албания - Англия 0:2
Голы: Кейн 38, Маунт 63

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В статье: Англия Албания Гарри Кейн Чемпионат мира 2022
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