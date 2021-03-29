Энрике: С командами, как Косово, Испания мучается больше, чем с Германией или Украиной

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над "Грузией" в матче 2-го тура отбора на ЧМ-2022

"Я действительно обеспокоен насчет игры с Косово. Если сейчас нам не хватает качественной игры, точности в действиях, тонкости или свежести, то и в том матче все будет так же. Но Испания должна попасть на следующий чемпионат мира. Мы не рассматриваем вариант, при котором мы не выходим на ЧМ.

Мы уже видели, что соперники не отдают нам очки просто так. С такими командами, как эта, мы мучаемся больше, чем со Швейцарией, игравшей в четвертьфинале ЧМ, с Германией или с Украиной. Я более чем обеспокоен по поводу следующей игры.

В первом тайме нам не хватало храбрости, во втором же мы созидали больше моментов – это стало следствием усталости соперника. В итоге Ольмо забил, и это здорово. Против Косово, мне кажется, матч будет таким же", – рассказал испанец.