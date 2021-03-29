  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Энрике: С командами, как Косово, Испания мучается больше, чем с Германией или Украиной
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике: С командами, как Косово, Испания мучается больше, чем с Германией или Украиной

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Наставник испанской сборной обеспокоен игрой своей команды

Энрике: С командами, как Косово, Испания мучается больше, чем с Германией или Украиной

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над "Грузией" в матче 2-го тура отбора на ЧМ-2022

"Я действительно обеспокоен насчет игры с Косово. Если сейчас нам не хватает качественной игры, точности в действиях, тонкости или свежести, то и в том матче все будет так же. Но Испания должна попасть на следующий чемпионат мира. Мы не рассматриваем вариант, при котором мы не выходим на ЧМ.

Мы уже видели, что соперники не отдают нам очки просто так. С такими командами, как эта, мы мучаемся больше, чем со Швейцарией, игравшей в четвертьфинале ЧМ, с Германией или с Украиной. Я более чем обеспокоен по поводу следующей игры.

В первом тайме нам не хватало храбрости, во втором же мы созидали больше моментов – это стало следствием усталости соперника. В итоге Ольмо забил, и это здорово. Против Косово, мне кажется, матч будет таким же", – рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Грузии Луис Энрике сборная Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
29.03.2021 в 00:17
Уважив, Енріке)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...