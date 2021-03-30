"Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку

Бывший нападающий национальной сборной Италии Алессандро Дель Пьеро осудил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, футболист бросил капитанскую повязку в конце матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии и покинул поле до финального свистка. Все дело в том, что судья Данни Маккели не засчитал чистый победный гол CR7.

"Это слишком, чрезмерная реакция. Криштиану не следовало так себя вести. Злиться – это нормально, говорить на повышенных тонах с арбитрами – тоже, но бросать капитанскую повязку и уходить с поля – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром".

"It's too much for somebody that represents as a captain, and represents an iconic figure like him."@delpieroale believes Ronaldo's antics after the disallowed goal vs. Serbia was an overreaction. pic.twitter.com/mEphlaFsB6 — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2021

В тоже время, полузащитник португальцев и "Вулверхэмптона" Рубен Невеш отметил, что "Криштиану не должен был извиняться и является образцовым капитаном для сборной".