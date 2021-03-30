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"Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

А соотечественник наоборот, защитил

"Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку

Фото: Juventus / Автор – неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий национальной сборной Италии Алессандро Дель Пьеро осудил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, футболист бросил капитанскую повязку в конце матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии и покинул поле до финального свистка. Все дело в том, что судья Данни Маккели не засчитал чистый победный гол CR7.

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"Это слишком, чрезмерная реакция. Криштиану не следовало так себя вести. Злиться – это нормально, говорить на повышенных тонах с арбитрами – тоже, но бросать капитанскую повязку и уходить с поля – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром".

В тоже время, полузащитник португальцев и "Вулверхэмптона" Рубен Невеш отметил, что "Криштиану не должен был извиняться и является образцовым капитаном для сборной".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Алессандро Дель Пьеро Рубен Невеш
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Источник:
Record

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