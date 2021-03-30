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Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022
Она точно готова представлять Украину на международном уровне?
фото - Олександр Приходько
После матча квалификации ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова (3:1), главный тренер будущего соперника сборной Украины на Евро-2020 высказался о судействе. Дело в том, что островитяне свой гол в ворота Австрии, по мнению Франко Фоды, забили с нарушением правил.
Последовала подача от углового флажка в площадь ворот, защитник сборной Фарерских островов Сонни Наттестад "взлетел" в воздух и головой точно пробил в сетку ворот. Проблема в том, что во время прыжка Наттестад руками опирался на спину оппонента Гернота Траунера.
"Это был явный фол, который следовало бы заметить", - сказал после матча главный тренер Австрии. Упрек в адрес главного арбитра поединка украинки Екатерины Монзуль.
Относительно эпизода высказались и эксперты нашего сайта. Мирослав Ступар и Сергей Шебек солидарны с тренером австрийцев – фол был. Гол забит неправомерно.
"Элементарное нарушение правил. Екатерина Монзуль без ВАР – как без рук", - отметил Мирослав Ступар.
"Она без ВАР теряется. Игрок Фарерских островов "оседлал" оппонента, словно лошадь, а Монзуль засчитала гол", - отметил Сергей Шебек.
Добавим, что на поединках квалификации ЧМ-2022 не задействована система видеопомощи рефери. Вместе с Екатериной Монзуль на матче Австрия - Фарерские острова работали ассистенты Александр Жуков и Виктор Матяш, а также четвертый арбитр Денис Шурман.
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