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Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Она точно готова представлять Украину на международном уровне?

Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После матча квалификации ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова (3:1), главный тренер будущего соперника сборной Украины на Евро-2020 высказался о судействе. Дело в том, что островитяне свой гол в ворота Австрии, по мнению Франко Фоды, забили с нарушением правил.

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Последовала подача от углового флажка в площадь ворот, защитник сборной Фарерских островов Сонни Наттестад "взлетел" в воздух и головой точно пробил в сетку ворот. Проблема в том, что во время прыжка Наттестад руками опирался на спину оппонента Гернота Траунера.

Гол Фарер – на 3:05 видео:

"Это был явный фол, который следовало бы заметить", - сказал после матча главный тренер Австрии. Упрек в адрес главного арбитра поединка украинки Екатерины Монзуль.

Относительно эпизода высказались и эксперты нашего сайта. Мирослав Ступар и Сергей Шебек солидарны с тренером австрийцев – фол был. Гол забит неправомерно.

"Элементарное нарушение правил. Екатерина Монзуль без ВАР – как без рук", - отметил Мирослав Ступар.

"Она без ВАР теряется. Игрок Фарерских островов "оседлал" оппонента, словно лошадь, а Монзуль засчитала гол", - отметил Сергей Шебек.

Добавим, что на поединках квалификации ЧМ-2022 не задействована система видеопомощи рефери. Вместе с Екатериной Монзуль на матче Австрия - Фарерские острова работали ассистенты Александр Жуков и Виктор Матяш, а также четвертый арбитр Денис Шурман.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (16)
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football_soccer (Украина)
30.03.2021 в 14:49
к Монзуль отношусь скорее негативно просто потому ,что её продвигают исключительно на волне активности фемок и равноправия, т.е тупо потому что она женщина. Будь это мужик, был бы ничем не примечательный судья, который не факт, что судил бы выше нашей первой лиги, но она женщина и её продвигают. Модно. Но в тоже время, когда у нас был зимний перерыв и посматривая футбольчик из топ лиг, я пришел к выводу, что судьи в принципе везде отвратительные. Просто забугорных продвигают просто потому, что они имеют гражданство условной Германии, Италии и прочие из сильных футбольных стран, а Монзуль продвигают просто потому, что "равноправие". Да и косячит она, но при этом не больше других, далеко ходить не надо, возьмем только эту неделю, это ужасно сколько судьи принимают скандальных решений без повторов, а ведь прямая путевка из группы только одна, все эти ошибки , они судьбоносные. Но фифа и уефа все устраивает. Раз где-то на Каймановых островах и в Зимбабвэ играют без вара, значит и на ультрасовременных стадионах Европы будут играть исключительно полагаясь на суддейские решения.
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0
0
granatgranat (Полтава)
30.03.2021 в 14:30
Нормально Катюха отсудила.Можно подумать Шебек С Ступаром идеально судили в свое время.По крайней мере она судит непредвзято, в отличии от мужиков.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 14:28
Молодец Катюха!
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0
0
avatar
pofig 50 (Олександрія)
30.03.2021 в 14:15
Експерти тільки язиками можуть теліпать в студії..Вийди та попробуй відсуди..В порівнянні який нам забили гол французи і той гол який забив Роналдо то це пилюка..Катя-Супер!
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0
0
Димитър из Софии (София)
30.03.2021 в 13:20
Что за травля, тупо сексизм. Эпизод 50/50, уверен что в ФИФА не будут наказывать за это решение.
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+2
-2
bulpi (Днепропетровск)
30.03.2021 в 13:16
Расскажите это Марко Матерацци, который так забил французам в финале ЧМ
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+2
0
Swordman (Днепропетровск)
30.03.2021 в 13:12
Такое. 50/50. Защитник явно пятился назад в атакующего игрока и даже не пытался прыгать и/или завладеть мячом. Тот эпизод, когда на усмотрение судьи. Все норм, Катюха. Суди дальше
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+4
-2
oda1979 (Запорожье)
30.03.2021 в 13:09
Набежало.. Катюха судит не хуже и не лучше чем остальные арбитры.
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.03.2021 в 12:57
Эксперты это Суркиса лизуны который не любят Катю
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 12:53
Я не сторонник Монзуль, но после косяков с португалами и в нашем матче с Францией могли бы не вонять.
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.03.2021 в 12:48
Катерина як завжди.
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+2
-4
Dortmund 09 (Киев)
30.03.2021 в 12:39
Судьи с ВАР начинают по тихоньку деградировать. Привыкают к подстраховке и перестают принимать самостоятельные решения. Пускай и ошибочные.
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+4
0
Alex.696 (Немирів)
30.03.2021 в 12:32
Тупа курка
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+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
30.03.2021 в 12:27
фотка агонь, респект фотографу. монзулиха так свистит шо аж пар из ушей идет, наверняка фиксирует нарушение в пользу Шахтера)
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+4
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
30.03.2021 в 12:39
а то, что фарерский копченый залез на австрийца, с другого конца стадиона было видно. Катюху пока спасает то, что судейские про..бы - тренд последних матчей отбора
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+1
-3
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Loader (Днепр)
30.03.2021 в 12:47
Да, судьи куда круче уровнем попривозили проблемы.
+5
0


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