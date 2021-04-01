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Тренер сборной Казахстана: Во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Талгат Байсуфинов высказался о ничьей против Украины

Тренер сборной Казахстана: Во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ничью против Украины (1:1) в рамках отбора на ЧМ-22.

"В первом тайме моя команда действовала вяло. Возможно, сказались долгий перелет, адаптация, изменение часовых поясов. Однако снова второй матч на сборе мы провели не очень. Впрочем, во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все. Именно в этом направлении мы и будем двигаться", - отметил Байсуфинов.

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В статье: Украина Казахстан Талгат Байсуфинов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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FCZK-1922 (Кировоград)
01.04.2021 в 10:37
Что вы там изменили дровосеки, весь матч отбивались, прошла одна контра, изменили они. Скажите спасибо нашим поленам, что из двух десятков моментов смогли только один реализовать.
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+1
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ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:44
типа: французские брёвна так же не смогли забить более 1 гола украинским дровосекам?
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
01.04.2021 в 11:06
Сколько моментов было у французов?
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 11:11
FCZR, сколько моментов было у казахов?
0
0
avatar
Maldini (Киев)
01.04.2021 в 10:25
Казахи молодцы,сыграли на выезде лучше и не придумаешь-БРАВО!!!В рейтинге ФИФЫ они,не поверите,№122,а Украина №24-ну и что?!Какой позор!Какие-то "бразилы!"бегают за Украину и такое "играют?!."Неужели своих нет,украинцев?!Что Малиновский наиграл,Шапар,Яремчук???ЭТО ДОМА?!Шеве нужно подавать в отставку-это однозначно!Результат 3 ничьи???Оправданий нет!!!Казахи молодцы,сыграли очень прилично в защите и вообще,но Украина?????Жаль болельщиков-ведь верят в них,в Украину?!Думал,что в футболе что-то есть,а тут такой же бардак,как в стране!Надо как-то всплывать со дна,вы согласны?!
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.04.2021 в 10:09
Казахи сыграли типа Украина против Франции: в первом тайме оборонялись, пропустили только один, во втором игру уравняли и забили, и опять в оборону. На протяжении матча когда надо - играли "на вынос", фолили вовремя, не паниковали, и тренер казахов матом своих игроков не крыл!
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+3
0


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