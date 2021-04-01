Тренер сборной Казахстана: Во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ничью против Украины (1:1) в рамках отбора на ЧМ-22.

"В первом тайме моя команда действовала вяло. Возможно, сказались долгий перелет, адаптация, изменение часовых поясов. Однако снова второй матч на сборе мы провели не очень. Впрочем, во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все. Именно в этом направлении мы и будем двигаться", - отметил Байсуфинов.