Казахстан проверил уровень ответственности – французы испытают концентрацию. Аудиомнение #111

Обсуждаем поединок отбора на ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Обсуждаем возникшую проблему с украинскими защитниками, хвалим Казахстан за несложный, но работающий план, ругаем Забарного. Поддерживаем Петракова и объясняем, чем он отличается от Шевченко, ищем место для Буяльского.

В чем проблема Караваева – в отсутствии уверенности или в позиции на поле? Что именно не так с реализацией и как можно это исправить? В очередной раз затрагиваем дилемму "игра-результат", судорожно ждем игры с французами – еще больше мыслей внутри подкаста.