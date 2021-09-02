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Казахстан проверил уровень ответственности – французы испытают концентрацию. Аудиомнение #111
В субботу недооценки точно не возникнет
UA-Футбол
Обсуждаем поединок отбора на ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Обсуждаем возникшую проблему с украинскими защитниками, хвалим Казахстан за несложный, но работающий план, ругаем Забарного. Поддерживаем Петракова и объясняем, чем он отличается от Шевченко, ищем место для Буяльского.
В чем проблема Караваева – в отсутствии уверенности или в позиции на поле? Что именно не так с реализацией и как можно это исправить? В очередной раз затрагиваем дилемму "игра-результат", судорожно ждем игры с французами – еще больше мыслей внутри подкаста.
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