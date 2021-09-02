Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Проанализирую с моими игроками их игру в сборной
После сборов динамовцев ждет серьезный разговор
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2).
"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан - Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.
Караваев - не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.
Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", - цитирует Луческу fanatik.ro со ссылкой на DigiSport.
Популярное сейчас
- "Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
- Отравился сэндвичами? Стало известно, почему Степаненко пропустил матч с Казахстаном
- Антигерой футбольного дня. Александр Петраков
- Шахтер отстал от Динамо, Заря поднялась на седьмое место. Таблица УПЛ 2021/22
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО