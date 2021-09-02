Луческу: Проанализирую с моими игроками их игру в сборной

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2).

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан - Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.

Караваев - не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.

Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", - цитирует Луческу fanatik.ro со ссылкой на DigiSport.