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Луческу: Проанализирую с моими игроками их игру в сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

После сборов динамовцев ждет серьезный разговор

Луческу: Проанализирую с моими игроками их игру в сборной

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2).

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан - Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.

Караваев - не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.

Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", - цитирует Луческу fanatik.ro со ссылкой на DigiSport.

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В статье: Мирча Луческу Украина Казахстан Динамо (Киев)
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Источник:
fanatik.ro

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Комментарии (3)
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.09.2021 в 15:38
Те що я і писав за Караваєва, він у Динамо в захисті не грає, невже Петраков цього не знав і не бачив?.
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Acsakal (Kharkov)
02.09.2021 в 15:55
А хіба "Караваєв у захисті" - це винахід Петракова? До того ж, Забарний помилявся не менше Караваєва, а може навіть більше. Просто Забарному пощастило, що його помилки не призвели до забитих голів безпосередньо (принаймні - до зарахованих голів).
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0
-1
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SeventyFour (Phoenix)
02.09.2021 в 15:18
Дед решил перестраховаться. Deadline сегодня, успеют ли кого подписать?
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-2


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