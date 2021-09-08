В ФИФА открыли дисциплинарное дело после отмены матча между Бразилией и Аргентиной

Пресс-служба ФИФА сообщила об открытии дисциплинарного дела в связи со срывом отборочного поединка на ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной. Матч был отменен 5 сентября уже в дебюте. В заявлении пишется следующее:

"После анализа официальных отчетов матча, ФИФА подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций. Обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и детально изучена дисциплинарным комитетом ФИФА".

Напомним, 5 сентября матч Бразилия – Аргентина был остановлен в начале первого тайма из-за появления на поле полицейских. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских игроков, которые представляют клубы АПЛ. Речь идет об Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм").