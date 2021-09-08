Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ФИФА открыли дисциплинарное дело после отмены матча между Бразилией и Аргентиной
Адекватный процесс
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба ФИФА сообщила об открытии дисциплинарного дела в связи со срывом отборочного поединка на ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной. Матч был отменен 5 сентября уже в дебюте. В заявлении пишется следующее:
"После анализа официальных отчетов матча, ФИФА подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций. Обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и детально изучена дисциплинарным комитетом ФИФА".
September 7, 2021
Напомним, 5 сентября матч Бразилия – Аргентина был остановлен в начале первого тайма из-за появления на поле полицейских. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских игроков, которые представляют клубы АПЛ. Речь идет об Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм").
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла 19-летней канадке в 1/4 финала US Open. Как это было
- На классе. Украина вышла в 1/8 финала Евро-2021 по волейболу
- Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна
- Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО