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В ФИФА открыли дисциплинарное дело после отмены матча между Бразилией и Аргентиной

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В ФИФА открыли дисциплинарное дело после отмены матча между Бразилией и Аргентиной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба ФИФА сообщила об открытии дисциплинарного дела в связи со срывом отборочного поединка на ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной. Матч был отменен 5 сентября уже в дебюте. В заявлении пишется следующее:

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"После анализа официальных отчетов матча, ФИФА подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций. Обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и детально изучена дисциплинарным комитетом ФИФА".

Напомним, 5 сентября матч Бразилия – Аргентина был остановлен в начале первого тайма из-за появления на поле полицейских. Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских игроков, которые представляют клубы АПЛ. Речь идет об Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – "Астон Вилла"), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм").

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В статье: Бразилия Аргентина ФИФА FIFA
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