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Эрлинг Холанд стреляет трижды. Норвегия – Гибралтар 5:1. Обзор матча и видео голов
Неукротимый юный страйкер вновь забил
Fotballandslaget
Вчера, 7 сентября, главная команда Гибралтара на выезде проиграла норвежцам. Холанд и компания отправили в сетку ворот гостей 5 голов, сам Эрлинг занес в свой актив хет-трик – на такие катапульты оппонент ответил лишь одним забитым мячом.
На первом месте в турнирной таблице группы G располагается сборная Нидерландов (13), следом идут команды Норвегии (13), Турции (11), Черногории (8), Латвии (5) и Гибралтара (0).
Смотрите видеообзор отборочного матча на Мундиаль между Норвегией и Гибралтаром.
Осло. "Уллевол".
Голы: Торстведт (23), Холанд (27, 39, 90+1), Сорлот (59) – Стайч (43)
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