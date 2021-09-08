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Эрлинг Холанд стреляет трижды. Норвегия – Гибралтар 5:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Неукротимый юный страйкер вновь забил

Эрлинг Холанд стреляет трижды. Норвегия – Гибралтар 5:1. Обзор матча и видео голов

Fotballandslaget

Новина українською

Вчера, 7 сентября, главная команда Гибралтара на выезде проиграла норвежцам. Холанд и компания отправили в сетку ворот гостей 5 голов, сам Эрлинг занес в свой актив хет-трик – на такие катапульты оппонент ответил лишь одним забитым мячом.

На первом месте в турнирной таблице группы G располагается сборная Нидерландов (13), следом идут команды Норвегии (13), Турции (11), Черногории (8), Латвии (5) и Гибралтара (0).

Смотрите видеообзор отборочного матча на Мундиаль между Норвегией и Гибралтаром.

Осло. "Уллевол".

Норвегия – Гибралтар 5:1

Голы: Торстведт (23), Холанд (27, 39, 90+1), Сорлот (59) – Стайч (43)

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В статье: Норвегия Гибралтар Чемпионат Мира Эрлинг Холанд
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