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Отбор к ЧМ. Исландцы поделили очки с Арменией, Северная Македония разгромила Лихтенштейн

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)
Отбор к ЧМ. Исландцы поделили очки с Арменией, Северная Македония разгромила Лихтенштейн

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Квалификация к ЧМ-2022

Группа J, шестой тур

Лейгардальсведлюр, Рейкьявик

Исландия – Армения 1:1

Голы: Йоуханнессон (77) – Оганесян (35)

Райнпарк, Вадуц

Лихтенштейн – Северная Македония 0:4

Голы: Велковски (39), Алиоски (66, пен), Николов (74), Чурлинов (83)

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В статье: Армения Исландия Лихтенштейн Северная Македония
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