Чемпионат мира FIFA
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Отбор к ЧМ. Исландцы поделили очки с Арменией, Северная Македония разгромила Лихтенштейн
Фото: Faisal HQ
Квалификация к ЧМ-2022
Группа J, шестой тур
Лейгардальсведлюр, Рейкьявик
Исландия – Армения 1:1
Голы: Йоуханнессон (77) – Оганесян (35)
Райнпарк, Вадуц
Лихтенштейн – Северная Македония 0:4
Голы: Велковски (39), Алиоски (66, пен), Николов (74), Чурлинов (83)
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