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Приложился и Кендзера. Видео, как Польша уничтожила Сан-Марино со счетом 5:0

Чемпионат мира FIFA
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Польша - Сан-Марино ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Приложился и Кендзера. Видео, как Польша уничтожила Сан-Марино со счетом 5:0

Фото - Польская федерация футбола / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Польша в своей группе отбора пока идет на третьем месте, но все еще сохраняет хорошие шансы на плей-офф. Борьба с Албанией еще впереди. А пока поляки размялись на сборной Сан-Марино, которая является аутсайдером группы. Польша играла не совсем основной обоймой, поэтому место в старте нашлось "динамовцу" Томашу Кендзере. Собственно, он и забил один из голов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке отбора к ЧМ-2022.

Варшава, “Национальный стадион”
Польша – Сан-Марино 5:0
Голы: Швидерски 10, Бролли 20 (авт.), Кендзера 50, Букса 84, Пентек 90+2

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В статье: Польша Томаш Кендзёра
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