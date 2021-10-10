Приложился и Кендзера. Видео, как Польша уничтожила Сан-Марино со счетом 5:0

Польша в своей группе отбора пока идет на третьем месте, но все еще сохраняет хорошие шансы на плей-офф. Борьба с Албанией еще впереди. А пока поляки размялись на сборной Сан-Марино, которая является аутсайдером группы. Польша играла не совсем основной обоймой, поэтому место в старте нашлось "динамовцу" Томашу Кендзере. Собственно, он и забил один из голов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке отбора к ЧМ-2022.

Варшава, “Национальный стадион”

Польша – Сан-Марино 5:0

Голы: Швидерски 10, Бролли 20 (авт.), Кендзера 50, Букса 84, Пентек 90+2