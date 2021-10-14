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Кролик из рекламы Duracell. Альфонсо Дэвис увенчал голом невероятный отчаянный забег по флангу

Чемпионат мира FIFA
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Защитник, конечно, сплоховал

Кролик из рекламы Duracell. Альфонсо Дэвис увенчал голом невероятный отчаянный забег по флангу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня ночью, 14 октября, Канада принимала Панаму в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Хозяева разгромили гостей со счетом 4:1, голы забивали Мурильо (в свои ворота), Дэвис, Бьюкенен и Дэвид.

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Самый классный из четырех забитых мячей провел защитник "Баварии". В середине второго тайма, при цифрах 1:1 на табло, Альфонсо в, казалось бы, заведомо проигрышной ситуации, включил невероятную скорость, воспользовался нерасторопностью соперника, после чего отправил снаряд в сетку. Позор игроку Панамы, респект лидеру Канады за желание выжать максимум.

За 81 минуту на поле Дэвис оформил 1+1 по системе "гол + пас", выиграл 10 из 12 единоборств.

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В статье: Канада Чемпионат Мира Панама Альфонсо Дэвис
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