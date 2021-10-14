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Кролик из рекламы Duracell. Альфонсо Дэвис увенчал голом невероятный отчаянный забег по флангу
Защитник, конечно, сплоховал
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня ночью, 14 октября, Канада принимала Панаму в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Хозяева разгромили гостей со счетом 4:1, голы забивали Мурильо (в свои ворота), Дэвис, Бьюкенен и Дэвид.
Самый классный из четырех забитых мячей провел защитник "Баварии". В середине второго тайма, при цифрах 1:1 на табло, Альфонсо в, казалось бы, заведомо проигрышной ситуации, включил невероятную скорость, воспользовался нерасторопностью соперника, после чего отправил снаряд в сетку. Позор игроку Панамы, респект лидеру Канады за желание выжать максимум.
Alphonso Davies' brilliant goal to give Canada a 2-1 lead v Panama #CanMNT ????????⚽️ pic.twitter.com/2rjOZdj8uX— James Nalton (@JDNalton) October 14, 2021
Guys, Alphonso Davies scored a goal from here. pic.twitter.com/ui8L9J3OO3— Ed Tubb (@EdTubb) October 14, 2021
За 81 минуту на поле Дэвис оформил 1+1 по системе "гол + пас", выиграл 10 из 12 единоборств.
FT | Canada 4-1 Panama— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 14, 2021
Alphonso Davies - Man of the match
81 minutes
1 goal
1 assist
2 shots on target
45 touches
7/7 dribbles completed
2 key passes
10/12 duels won
2/2 aerials won
1 big chance created
9.5/10 rating
[@SofaScoreINT] pic.twitter.com/ERUjTAwUbA
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