Кролик из рекламы Duracell. Альфонсо Дэвис увенчал голом невероятный отчаянный забег по флангу

Сегодня ночью, 14 октября, Канада принимала Панаму в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Хозяева разгромили гостей со счетом 4:1, голы забивали Мурильо (в свои ворота), Дэвис, Бьюкенен и Дэвид.

Самый классный из четырех забитых мячей провел защитник "Баварии". В середине второго тайма, при цифрах 1:1 на табло, Альфонсо в, казалось бы, заведомо проигрышной ситуации, включил невероятную скорость, воспользовался нерасторопностью соперника, после чего отправил снаряд в сетку. Позор игроку Панамы, респект лидеру Канады за желание выжать максимум.

Alphonso Davies' brilliant goal to give Canada a 2-1 lead v Panama #CanMNT ????????⚽️ pic.twitter.com/2rjOZdj8uX

Guys, Alphonso Davies scored a goal from here. pic.twitter.com/ui8L9J3OO3

За 81 минуту на поле Дэвис оформил 1+1 по системе "гол + пас", выиграл 10 из 12 единоборств.

FT | Canada 4-1 Panama



Alphonso Davies - Man of the match



81 minutes

1 goal

1 assist

2 shots on target

45 touches

7/7 dribbles completed

2 key passes

10/12 duels won

2/2 aerials won

1 big chance created

9.5/10 rating



[@SofaScoreINT] pic.twitter.com/ERUjTAwUbA