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Травмированного игрока Челси вызвали в сборную. Тухель верит в здравомыслие штаба национальной команды

Чемпионат мира FIFA
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Травмированного игрока Челси вызвали в сборную. Тухель верит в здравомыслие штаба национальной команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Челси" Томас Тухель отреагировал на вызов Кристиана Пулишича в сборную США на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Мексики и Ямайки. Отметим, что американский вингер – капитан своей национальной команды.

"Я надеюсь, что там его не будут слишком много использовать, не будут злоупотреблять его игровым временем. Надеюсь на ответственность тренерского штаба сборной и здравомыслие специалистов, на ответственность самого Пулишича. Понимаю, что выступать за сборную – честь для любого футболиста, однако есть и обратная сторона медали".

"Кристиан все еще испытывает некоторую боль, нужно позаботиться о нем. Это не рецидив. Мы всегда немного обеспокоены, когда игроки разъезжаются по сборным. В матчах с "Мальме" и "Бернли" он сыграл совсем немного. Надеюсь, он вернется более сильным, он очень хочет вернуться в строй и набрать кондиции".

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В статье: США Томас Тухель Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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Источник:
Goal.com

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