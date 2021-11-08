Травмированного игрока Челси вызвали в сборную. Тухель верит в здравомыслие штаба национальной команды

Менеджер "Челси" Томас Тухель отреагировал на вызов Кристиана Пулишича в сборную США на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Мексики и Ямайки. Отметим, что американский вингер – капитан своей национальной команды.

"Я надеюсь, что там его не будут слишком много использовать, не будут злоупотреблять его игровым временем. Надеюсь на ответственность тренерского штаба сборной и здравомыслие специалистов, на ответственность самого Пулишича. Понимаю, что выступать за сборную – честь для любого футболиста, однако есть и обратная сторона медали".