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Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Бразилией. Экс-игрок ПСЖ раскритиковал вызов Лео в сборную

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Аргентинец предоставляет инфоповоды

Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Бразилией. Экс-игрок ПСЖ раскритиковал вызов Лео в сборную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси близок к возвращению на поле из лазарета. Сегодня, 10 ноября, игрок тренировался в общей группе "альбиселесте", также он выполнил несколько дополнительных упражнений.

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В тренерском штабе сборной Аргентины настроены оптимистично. Пока непонятно, выйдет ли Месси в стартовом составе на матч с Уругваем (13 ноября), однако с бразильцами (17 числа) Лионель будет готов отыграть полный поединок.

В то же время во Франции вызвал резонанс экспрессивный комментарий экс-игрока "ПСЖ" Жерома Ротена:

"Это шок, я просто не понимаю этого. Я полностью согласен с Леонардо, этот бред нужно прекращать. У тебя травма, ты не играл в последних матчах, пропустил матч с "Бордо". Ты уехал для обследования своей травмы, не вопрос, но сейчас сконцентрируйся на адаптации в "ПСЖ", сделай все, чтобы засиять здесь. Он может сыграть за сборную и вернуться в "ПСЖ" заряженным, но может вернуться и с травмой. Ему не нужно было уезжать".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Жером Ротен Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 14:36
Чепушило
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-1
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 17:35
Чувырлотища.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.11.2021 в 12:09
Кожен пес тепер буде гавкати, щоб попіаритись тільки! Яке твоє діло, Ротен, хто ти? Сиди і не вякай, тебе забули запитати. Ну була травма, не грав з Бордо, лікує... і що? За збірну тепер не грати?
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-2


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