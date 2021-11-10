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Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Бразилией. Экс-игрок ПСЖ раскритиковал вызов Лео в сборную
Аргентинец предоставляет инфоповоды
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси близок к возвращению на поле из лазарета. Сегодня, 10 ноября, игрок тренировался в общей группе "альбиселесте", также он выполнил несколько дополнительных упражнений.
В тренерском штабе сборной Аргентины настроены оптимистично. Пока непонятно, выйдет ли Месси в стартовом составе на матч с Уругваем (13 ноября), однако с бразильцами (17 числа) Лионель будет готов отыграть полный поединок.
Buenas noticias para la Selección Argentina: #Messi arrancó la práctica con el equipo y luego realizó trabajos diferenciados. En el CT son optimistas aunque aún no está definido si sale de arranque con Uruguay o lo reservan para que juegue unos minutos y sí los 90’ con Brasil. pic.twitter.com/1jDV3ASObv— Veronica Brunati ???? (@verobrunati) November 9, 2021
В то же время во Франции вызвал резонанс экспрессивный комментарий экс-игрока "ПСЖ" Жерома Ротена:
"Это шок, я просто не понимаю этого. Я полностью согласен с Леонардо, этот бред нужно прекращать. У тебя травма, ты не играл в последних матчах, пропустил матч с "Бордо". Ты уехал для обследования своей травмы, не вопрос, но сейчас сконцентрируйся на адаптации в "ПСЖ", сделай все, чтобы засиять здесь. Он может сыграть за сборную и вернуться в "ПСЖ" заряженным, но может вернуться и с травмой. Ему не нужно было уезжать".
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