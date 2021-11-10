Стало известно, сможет ли Месси сыграть с Бразилией. Экс-игрок ПСЖ раскритиковал вызов Лео в сборную

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси близок к возвращению на поле из лазарета. Сегодня, 10 ноября, игрок тренировался в общей группе "альбиселесте", также он выполнил несколько дополнительных упражнений.

В тренерском штабе сборной Аргентины настроены оптимистично. Пока непонятно, выйдет ли Месси в стартовом составе на матч с Уругваем (13 ноября), однако с бразильцами (17 числа) Лионель будет готов отыграть полный поединок.

Buenas noticias para la Selección Argentina: #Messi arrancó la práctica con el equipo y luego realizó trabajos diferenciados. En el CT son optimistas aunque aún no está definido si sale de arranque con Uruguay o lo reservan para que juegue unos minutos y sí los 90’ con Brasil. pic.twitter.com/1jDV3ASObv — Veronica Brunati ???? (@verobrunati) November 9, 2021

В то же время во Франции вызвал резонанс экспрессивный комментарий экс-игрока "ПСЖ" Жерома Ротена: