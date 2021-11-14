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Испания - Швеция: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2022
Где покажут в прямом эфире матч отбора ЧМ-2022 Испания - Швеция, 14 ноября 2021
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Швеции нужна победа, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В противном случае она отправится в стыковые матчи. Испанию же устроит и ничья, что автоматически делает команду Луиса Энрике явным фаворитом встречи.
При этом последние очные матчи сборных дают больше поводов для оптимизма именно шведам, которые сдержали Испанию на Евро (0:0) и обыграли ее дома в рамках отбора (2:1).
Сможет ли дружина Янне Андерсона, усиленная вернувшимся в команду Златаном Ибрагимовичем, повторить подвиг двухмесячной давности и обыграть "Красную фурию" - узнаем в воскресенье, 14 ноября, на Футбол 2. Начало игры Испания - Швеция в 21:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Швеция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча Испания - Швеция в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TLN
- Чехия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
- Франция - L'Equipe, Free, Molotov
- Германия - DAZN
- Венгрия - Sport 2
- Израиль - Sport 4
- Польша - IPLA, Polsat Sport
- Португалия - Sport TV Multiscreen, Sport TV2
- Румыния - Look Sport, Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
- Испания - fuboTV España, TVE La 1
- Турция - S Sport 2, S Sport+
- Великобритания - SKY GO Extra, Sky Sports Premier League
- США - UniMás, TUDN USA, Univision NOW, ESPN3
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