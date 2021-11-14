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Испания - Швеция: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч отбора ЧМ-2022 Испания - Швеция, 14 ноября 2021

Испания - Швеция: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

Швеции нужна победа, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В противном случае она отправится в стыковые матчи. Испанию же устроит и ничья, что автоматически делает команду Луиса Энрике явным фаворитом встречи.

При этом последние очные матчи сборных дают больше поводов для оптимизма именно шведам, которые сдержали Испанию на Евро (0:0) и обыграли ее дома в рамках отбора (2:1).

Сможет ли дружина Янне Андерсона, усиленная вернувшимся в команду Златаном Ибрагимовичем, повторить подвиг двухмесячной давности и обыграть "Красную фурию" - узнаем в воскресенье, 14 ноября, на Футбол 2. Начало игры Испания - Швеция в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Швеция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Испания - Швеция в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TLN
  • Чехия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
  • Франция - L'Equipe, Free, Molotov
  • Германия - DAZN
  • Венгрия - Sport 2
  • Израиль - Sport 4
  • Польша - IPLA, Polsat Sport
  • Португалия - Sport TV Multiscreen, Sport TV2
  • Румыния - Look Sport, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Sport 1 CZ/SK, DIGI GO
  • Испания - fuboTV España, TVE La 1
  • Турция - S Sport 2, S Sport+
  • Великобритания - SKY GO Extra, Sky Sports Premier League
  • США - UniMás, TUDN USA, Univision NOW, ESPN3
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В статье: Швеция Испания
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