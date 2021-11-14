Испания - Швеция: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2022

Швеции нужна победа, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В противном случае она отправится в стыковые матчи. Испанию же устроит и ничья, что автоматически делает команду Луиса Энрике явным фаворитом встречи.

При этом последние очные матчи сборных дают больше поводов для оптимизма именно шведам, которые сдержали Испанию на Евро (0:0) и обыграли ее дома в рамках отбора (2:1).

Сможет ли дружина Янне Андерсона, усиленная вернувшимся в команду Златаном Ибрагимовичем, повторить подвиг двухмесячной давности и обыграть "Красную фурию" - узнаем в воск ресенье, 14 ноября , на Футбол 2 . Начало игры Испания - Швеция в 21:45 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Швеция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Испания - Швеция в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: