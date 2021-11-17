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Отбор на ЧМ в Южной Америке. Один балл для Колумбии, самоустранение Видаля за удар бутсой в голову
Играли же не только Аргентина и Бразилия
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился матч очередного тура квалификации на чемпионат мира, в котором сборная Чили принимала Эквадор. Поединок прошел в Сантьяго на стадионе "Сан-Карлос де Апочиндо" и завершился победой гостей со счетом 0:2.
Счет быстро открыл Первис Эступиньян. Под занавес встречи Мойсес Кайседо удвоил цифры на табло. Важно, что уже на 13-й минуте игроки Чили остались в меньшинстве после удаления Артуро Видаля за удар бутсой в голову защитнику Феликсу Торресу, хавбек пытался в прыжке достать верховой мяч (см. фото).
Чили – Эквадор 0:2. Голы: Эступиньян, Кайседо
Также играли сборные Колумбии и Парагвая, но они не забили голов в своем матче отборочного турнира на ЧМ-2022. Под занавес встречи Андрес Кубас последовал примеру Видаля и получил красную карточку.
Колумбия – Парагвай 0:0
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