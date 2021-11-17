  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Отбор на ЧМ в Южной Америке. Один балл для Колумбии, самоустранение Видаля за удар бутсой в голову
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор на ЧМ в Южной Америке. Один балл для Колумбии, самоустранение Видаля за удар бутсой в голову

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Играли же не только Аргентина и Бразилия

Отбор на ЧМ в Южной Америке. Один балл для Колумбии, самоустранение Видаля за удар бутсой в голову

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился матч очередного тура квалификации на чемпионат мира, в котором сборная Чили принимала Эквадор. Поединок прошел в Сантьяго на стадионе "Сан-Карлос де Апочиндо" и завершился победой гостей со счетом 0:2.

Читайте такжеБразилия скорее всего получит техническое поражение за сорванный матч с Аргентиной в сентябре

Счет быстро открыл Первис Эступиньян. Под занавес встречи Мойсес Кайседо удвоил цифры на табло. Важно, что уже на 13-й минуте игроки Чили остались в меньшинстве после удаления Артуро Видаля за удар бутсой в голову защитнику Феликсу Торресу, хавбек пытался в прыжке достать верховой мяч (см. фото).

Чили – Эквадор 0:2. Голы: Эступиньян, Кайседо

Также играли сборные Колумбии и Парагвая, но они не забили голов в своем матче отборочного турнира на ЧМ-2022. Под занавес встречи Андрес Кубас последовал примеру Видаля и получил красную карточку.

Колумбия – Парагвай 0:0

Отбор на ЧМ в Южной Америке. Один балл для Колумбии, самоустранение Видаля за удар бутсой в голову - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артуро Видаль Парагвай Чили Колумбия Эквадор отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...