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"Если бы мой гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Что Роналду сказал футболисту сборной Сербии

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Рассказывает Сантуш

"Если бы мой гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Что Роналду сказал футболисту сборной Сербии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о словах Криштиану Роналду, произнесенных форвардом на эмоциях после того, как команда не вышла напрямую на Мундиаль.

"Когда матч с Сербией закончился, в воздухе витало разочарование. Игроки лежали на газоне, остальные стояли с опущенным головами. Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил игроку сборной Сербии: "Если бы мой третий тогда гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Я попросил его успокоиться и пошел поддержать остальных игроков. Криштиану полностью мне доверяет".

Напомним, в марте на 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник Стефан Митрович в подкате вынес мяч с линии. Арбитры решили, что снаряд не пересек линию ворот, поэтому взятие не было зафиксировано.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия Фернанду Сантуш
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Источник:
jn.pt

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.11.2021 в 15:42
Один гол не зарахували...Рональдо,розкажи краще скількі голів з офсайдів зарахували.
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