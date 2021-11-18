Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если бы мой гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Что Роналду сказал футболисту сборной Сербии
Рассказывает Сантуш
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о словах Криштиану Роналду, произнесенных форвардом на эмоциях после того, как команда не вышла напрямую на Мундиаль.
"Когда матч с Сербией закончился, в воздухе витало разочарование. Игроки лежали на газоне, остальные стояли с опущенным головами. Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил игроку сборной Сербии: "Если бы мой третий тогда гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Я попросил его успокоиться и пошел поддержать остальных игроков. Криштиану полностью мне доверяет".
Напомним, в марте на 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник Стефан Митрович в подкате вынес мяч с линии. Арбитры решили, что снаряд не пересек линию ворот, поэтому взятие не было зафиксировано.
Популярное сейчас
- Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125
- Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич
- Новый контракт Петракова, тренер для Колоса и вечный Тиаго Силва. Главные новости за 17 ноября
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Новости по теме
- 01:17 Зарубежные Битва за прямую путевку на Мундиаль. Португалия – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 14.11.2021
- 23:39 Зарубежные Отбор на ЧМ-2022. Ирландия – Португалия 0:0. В пользу сербов
- 01:18 Прогнозы на футбол Португалия - Люксембург. Анонс и прогноз матча отбора ЧМ-2022 на 12.10.2021