"Если бы мой гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Что Роналду сказал футболисту сборной Сербии

Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о словах Криштиану Роналду, произнесенных форвардом на эмоциях после того, как команда не вышла напрямую на Мундиаль.

"Когда матч с Сербией закончился, в воздухе витало разочарование. Игроки лежали на газоне, остальные стояли с опущенным головами. Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил игроку сборной Сербии: "Если бы мой третий тогда гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Я попросил его успокоиться и пошел поддержать остальных игроков. Криштиану полностью мне доверяет".

Напомним, в марте на 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник Стефан Митрович в подкате вынес мяч с линии. Арбитры решили, что снаряд не пересек линию ворот, поэтому взятие не было зафиксировано.