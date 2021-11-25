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Тренер сборной Швейцарии подарил команде Северной Ирландии 10 кг шоколада за ничью с Италией

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Милая история

Тренер сборной Швейцарии подарил команде Северной Ирландии 10 кг шоколада за ничью с Италией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник национальной сборной Швейцарии Мурат Якин сдержал свое обещание и подарил главной команде Северной Ирландии 10 кг (9,3, если быть точным – по 100 грамм за каждую из 93 минут) шоколада за паритет с Италией (0:0) в рамках последнего тура отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Благодаря ничье между Северной Ирландией и командой Манчини Швейцария обошла Италию в квалификации на Мундиаль, заняв первую строчку в группе. Коллектив Якина вышел на ЧМ напрямую, а "Скуадра Адзурра" теперь будет пробиваться в финальную часть соревнования в Катаре через стыковые поединки.

Швейцария в 8 матчах отбора ни разу не проиграла и пропустила всего 2 гола. Мурат принял команду по ходу квалификации в августе.

Читайте такжеСписок участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)

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В статье: Италия Швейцария Северная Ирландия Мурат Якин отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
25.11.2021 в 11:11
Ого...и где санкции?или дарить шоколад можно, только шубы нельзя?
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
25.11.2021 в 11:16
Шоколадки после матча можно, шубы до матча - нельзя
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