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Тренер сборной Швейцарии подарил команде Северной Ирландии 10 кг шоколада за ничью с Италией
Милая история
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник национальной сборной Швейцарии Мурат Якин сдержал свое обещание и подарил главной команде Северной Ирландии 10 кг (9,3, если быть точным – по 100 грамм за каждую из 93 минут) шоколада за паритет с Италией (0:0) в рамках последнего тура отборочного турнира на чемпионат мира-2022.
Благодаря ничье между Северной Ирландией и командой Манчини Швейцария обошла Италию в квалификации на Мундиаль, заняв первую строчку в группе. Коллектив Якина вышел на ЧМ напрямую, а "Скуадра Адзурра" теперь будет пробиваться в финальную часть соревнования в Катаре через стыковые поединки.
We kept our word, @NorthernIreland ???? A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate— ???????? Nati (@nati_sfv_asf) November 24, 2021
???????????? @ChocolatCailler #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/fAPUuHmrTf
Швейцария в 8 матчах отбора ни разу не проиграла и пропустила всего 2 гола. Мурат принял команду по ходу квалификации в августе.
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