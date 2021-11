Тренер сборной Швейцарии подарил команде Северной Ирландии 10 кг шоколада за ничью с Италией

Наставник национальной сборной Швейцарии Мурат Якин сдержал свое обещание и подарил главной команде Северной Ирландии 10 кг (9,3, если быть точным – по 100 грамм за каждую из 93 минут) шоколада за паритет с Италией (0:0) в рамках последнего тура отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Благодаря ничье между Северной Ирландией и командой Манчини Швейцария обошла Италию в квалификации на Мундиаль, заняв первую строчку в группе. Коллектив Якина вышел на ЧМ напрямую, а "Скуадра Адзурра" теперь будет пробиваться в финальную часть соревнования в Катаре через стыковые поединки.

