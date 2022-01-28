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Отбор на ЧМ. Северная Америка. Канада сохраняет лидерство, Мексика чуть не отпустила США

Чемпионат мира FIFA
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Кленовые листья рвутся на Мундиаль

Отбор на ЧМ. Северная Америка. Канада сохраняет лидерство, Мексика чуть не отпустила США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на пятницу, 28 января, в Северной Америке прошли матчи девятого тура третьего этапа отбора на ЧМ-2022. Напомним, что из этой конфедерации на Мундиаль выходят три сборных, еще одна сыграет в межконтинентальном плей-офф.

После девяти сыгранных матчей продолжает лидировать сборная Канады. На этот раз команда Джона Хердмана обыграла на выезде Гондурас со счётом 0:2. Традиционно не обошлось без гола форварда "Лилля" и одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции Джонатана Дэвида (это уже его четвертый мяч в отборе). Он закрепил преимущество кленовых листьев, а первый гол футболисты Гондураса забили сами себе.

Только на один балл от Канады отстают США. В этот раз они минимально обыграли Сальвадор. Автором победного гола стал защитник Антони Робертсон из "Фулхэма".

Мексика рисковала отстать от США, ведь в поединке с Ямайкой, несмотря численное преимущество, проигрывала до 81-й минуты. Но Анри Мартин, а через две минуты Алексис Вега обеспечили волевую победу. Мексика отстает от США на один балл.

А вот Панама отстала от тройки лидеров и подпустила Коста-Рику, которая теперь имеет возможность побороться за участие в межконтинентальном плей-офф. Костариканцы выиграли благодаря 36-летнему Брайану Руизу, известному по выступлениям в "Твенте", "Фулхэме" и "Спортинге".

Следующий, десятый тур состоится 30 января. В центре внимания будет встреча двух первых команд – Канады и США (в 22:05 по Киеву), а Мексика будет принимать Коста-Рику.

Отбор в ЧМ-2022. Северная Америка. Третий этап. Девятый тур

  • Гондурас – Канада 0:2
  • США – Сальвадор 1:0
  • Ямайка – Мексика 1:2
  • Коста-Рика – Панама 1:0

Турнирное положение в отборе на ЧМ-2022 в Северной Америке

М Сборная И В Н П РМ О
1 Канада 9 5 4 0 15:5 19
2 США 9 5 3 1 13:5 18
3 Мексика 9 5 2 2 13:8 17
4 Панама 9 4 2 3 11:10 14
5 Коста-Рика 9 3 3 3 7:7 12
6 Ямайка 9 1 4 4 7:12 7
7 Сальвадор 9 1 3 5 4:11 6
8 Гондурас 9 0 3 6 5:17 3

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В статье: Мексика США Канада Джонатан Дэвид отбор к ЧМ-2022
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