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Отбор на ЧМ. Северная Америка. Канада сохраняет лидерство, Мексика чуть не отпустила США
Кленовые листья рвутся на Мундиаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, 28 января, в Северной Америке прошли матчи девятого тура третьего этапа отбора на ЧМ-2022. Напомним, что из этой конфедерации на Мундиаль выходят три сборных, еще одна сыграет в межконтинентальном плей-офф.
После девяти сыгранных матчей продолжает лидировать сборная Канады. На этот раз команда Джона Хердмана обыграла на выезде Гондурас со счётом 0:2. Традиционно не обошлось без гола форварда "Лилля" и одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции Джонатана Дэвида (это уже его четвертый мяч в отборе). Он закрепил преимущество кленовых листьев, а первый гол футболисты Гондураса забили сами себе.
Только на один балл от Канады отстают США. В этот раз они минимально обыграли Сальвадор. Автором победного гола стал защитник Антони Робертсон из "Фулхэма".
Мексика рисковала отстать от США, ведь в поединке с Ямайкой, несмотря численное преимущество, проигрывала до 81-й минуты. Но Анри Мартин, а через две минуты Алексис Вега обеспечили волевую победу. Мексика отстает от США на один балл.
А вот Панама отстала от тройки лидеров и подпустила Коста-Рику, которая теперь имеет возможность побороться за участие в межконтинентальном плей-офф. Костариканцы выиграли благодаря 36-летнему Брайану Руизу, известному по выступлениям в "Твенте", "Фулхэме" и "Спортинге".
Следующий, десятый тур состоится 30 января. В центре внимания будет встреча двух первых команд – Канады и США (в 22:05 по Киеву), а Мексика будет принимать Коста-Рику.
Отбор в ЧМ-2022. Северная Америка. Третий этап. Девятый тур
- Гондурас – Канада 0:2
- США – Сальвадор 1:0
- Ямайка – Мексика 1:2
- Коста-Рика – Панама 1:0
Турнирное положение в отборе на ЧМ-2022 в Северной Америке
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Канада
|9
|5
|4
|0
|15:5
|19
|2
|США
|9
|5
|3
|1
|13:5
|18
|3
|Мексика
|9
|5
|2
|2
|13:8
|17
|4
|Панама
|9
|4
|2
|3
|11:10
|14
|5
|Коста-Рика
|9
|3
|3
|3
|7:7
|12
|6
|Ямайка
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|7
|Сальвадор
|9
|1
|3
|5
|4:11
|6
|8
|Гондурас
|9
|0
|3
|6
|5:17
|3
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