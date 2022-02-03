США и Гондурас провели матч отбора на ЧМ при -16°C. Двух игроков заменили из-за гипотермии

Сборная США в очередном матче отбора на ЧМ в зоне КОНКАКАФ одержали убедительную победу над последней командой таблицы, Гондурасом. На этот поединок общественность могла и не обратить внимания, если бы не условия, при которых играли команды.

Во время матча температура воздуха в Миннесоте опустилась до -16 градусов Цельсия. Тренерский штаб сборной Гондураса был вынужден провести в перерыве три замены, две из них - из-за гипотермии игроков, которые находились на поле.

"Это не нормально. Игра ещё не началась, а я уже ждал её окончания. Мы выходим на поле, чтобы наслаждаться, а не страдать", - сказал после игры гондураский вратарь Луис Лопес, который как раз покинул поле после первого тайма.

"Мы обеспечили тёплой одеждой команду соперников и арбитров. В Гондурасе мы играем при температуре +30 и влажности воздуха 90%. Мои парни чувствуют обезвоживание, их хватают судороги и они страдают от изнеможения. Вот такая природа нашей конкуренции", - отметил наставник американской сборной США Грегг Берхалтер.

К слову, сам матч завершился победой "звёздно-полосатых" 3:0. По голу забили Уэстон Маккенни, Уолкер Циммерман и Кристиан Пуличиш.