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США и Гондурас провели матч отбора на ЧМ при -16°C. Двух игроков заменили из-за гипотермии

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Пулишич после игры согревал уши

США и Гондурас провели матч отбора на ЧМ при -16°C. Двух игроков заменили из-за гипотермии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная США в очередном матче отбора на ЧМ в зоне КОНКАКАФ одержали убедительную победу над последней командой таблицы, Гондурасом. На этот поединок общественность могла и не обратить внимания, если бы не условия, при которых играли команды.

Во время матча температура воздуха в Миннесоте опустилась до -16 градусов Цельсия. Тренерский штаб сборной Гондураса был вынужден провести в перерыве три замены, две из них - из-за гипотермии игроков, которые находились на поле.

"Это не нормально. Игра ещё не началась, а я уже ждал её окончания. Мы выходим на поле, чтобы наслаждаться, а не страдать", - сказал после игры гондураский вратарь Луис Лопес, который как раз покинул поле после первого тайма.

"Мы обеспечили тёплой одеждой команду соперников и арбитров. В Гондурасе мы играем при температуре +30 и влажности воздуха 90%. Мои парни чувствуют обезвоживание, их хватают судороги и они страдают от изнеможения. Вот такая природа нашей конкуренции", - отметил наставник американской сборной США Грегг Берхалтер.

К слову, сам матч завершился победой "звёздно-полосатых" 3:0. По голу забили Уэстон Маккенни, Уолкер Циммерман и Кристиан Пуличиш.

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В статье: Гондурас США
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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
03.02.2022 в 15:47
Хоть мороз,хоть ограничения ВООЗ...а люди пришли и болели!
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.02.2022 в 15:20
глянул обзор. все терли уши, при этом никто из полевых не захотел одеть шапку) зрителей в Миннесоте полный стадио пришел, однако
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