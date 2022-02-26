Войцех Щенсны: Моя жена родом из Украины. Моя совесть не позволяет мне играть против России

Как уже сообщалось, сборная Польши отказалась встречаться со сборной России в плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022. Приводили мы и высказывания главы польской Федерации Футбола, президента Польши и главной звезды сборной Роберта Левандовски. Также на тему в Instagram высказался вратарь сборной и туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны, супруга которого родом из Украины.

"Моя жена родилась в Украине, и мой сын имеет украинскую кровь. У нас остались родственники в Украине. Видеть страдания на лицах украинцев – это то, чего нельзя терпеть. Нельзя вести себя, как будто ничего не происходит. Хотя мое сердце разрывается, когда я это пишу, моя совесть не позволяет мне играть за сборную против России. Я отказываюсь ступать на газон перед игроками, представляющими ценности России, и отказываюсь слышать ее гимн. Я не буду участвовать в спортивном событии, которое придает легитимность действиям российского Правительства. Я обращаюсь к ФИФА и УЕФА с просьбой заставить Россию взять на себя ответственность за ее действия".

"В момент, когда президент России Путин решил атаковать Украину, он объявил войну не только Украине, но и всем ценностям, на которых зиждется Европа. Свобода, независимость, но прежде всего – мир".

Жена Войцеха Марина Лученко, известная польская певица и актриса, с двухлетнего возраста проживает в Польше, но родилась в Виннице.