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Войцех Щенсны: Моя жена родом из Украины. Моя совесть не позволяет мне играть против России
Вратарь сборной Польши и "Ювентуса" высказался как следует
Как уже сообщалось, сборная Польши отказалась встречаться со сборной России в плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022. Приводили мы и высказывания главы польской Федерации Футбола, президента Польши и главной звезды сборной Роберта Левандовски. Также на тему в Instagram высказался вратарь сборной и туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны, супруга которого родом из Украины.
"Моя жена родилась в Украине, и мой сын имеет украинскую кровь. У нас остались родственники в Украине. Видеть страдания на лицах украинцев – это то, чего нельзя терпеть. Нельзя вести себя, как будто ничего не происходит. Хотя мое сердце разрывается, когда я это пишу, моя совесть не позволяет мне играть за сборную против России. Я отказываюсь ступать на газон перед игроками, представляющими ценности России, и отказываюсь слышать ее гимн. Я не буду участвовать в спортивном событии, которое придает легитимность действиям российского Правительства. Я обращаюсь к ФИФА и УЕФА с просьбой заставить Россию взять на себя ответственность за ее действия".
"В момент, когда президент России Путин решил атаковать Украину, он объявил войну не только Украине, но и всем ценностям, на которых зиждется Европа. Свобода, независимость, но прежде всего – мир".
Жена Войцеха Марина Лученко, известная польская певица и актриса, с двухлетнего возраста проживает в Польше, но родилась в Виннице.
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