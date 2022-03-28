Роналду: Решение об окончании международной карьеры принимаю только я, точка

В преддверии матча против Северной Македонии, Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможно окончании своей международной карьеры.

"Начинаю замечать, как многие задают мне один и тот же вопрос. Это мое будущее и принимать решение только мне. Если я захочу играть еще, я буду это делать. Я главный. Точка.

Северная Македония? Это финал, и мы готовы. Мы фавориты? Я не очень хорошо это понимаю, но я всегда считаю себя фаворитом, дома или в гостях.

Мы знаем, что если мы выиграем, мы поедем на чемпионат мира, а если мы проиграем - то нет. Завтрашний матч очень важен, мы должны побеждать", - заявил Роналду.

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В случае победы над Северной Македонией, Португалия отправится на Мундиаль.