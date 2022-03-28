Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Решение об окончании международной карьеры принимаю только я, точка
Кратко и понятно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В преддверии матча против Северной Македонии, Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможно окончании своей международной карьеры.
"Начинаю замечать, как многие задают мне один и тот же вопрос. Это мое будущее и принимать решение только мне. Если я захочу играть еще, я буду это делать. Я главный. Точка.
Северная Македония? Это финал, и мы готовы. Мы фавориты? Я не очень хорошо это понимаю, но я всегда считаю себя фаворитом, дома или в гостях.
Мы знаем, что если мы выиграем, мы поедем на чемпионат мира, а если мы проиграем - то нет. Завтрашний матч очень важен, мы должны побеждать", - заявил Роналду.
В случае победы над Северной Македонией, Португалия отправится на Мундиаль.
Популярное сейчас
- ВСУ отправили 50-миллионный российский Су-35 гореть в поле под Изюмом
- Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
- Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира
- ТМ. Шотландия - Польша 1:1. Спасение на последней секунде
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей