Уже сегодня состоятся решающие матчи плей-офф квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Сборная Португалии на стадионе "Драгау" примет сенсацию этого отбора команду Северной Македонии, которая выбила чемпионов Европы итальянцев.

В решающий бой "европейских бразильцев" поведет их капитан и живая легенда Криштиану Роналду.

Перед игрой нападающий МЮ сделал "специальный запрос" к федерации футбола своей страны.

Футболист, для которого грядущий чемпионат мира должен стать последним в карьере, попросил не включать музыку во время гимна Португалии.

"Это покажет нашу решимость и дух. Если они споют так же, как в четверг (против Турции), то я уверен, что мы победим", - сказал Криш.

Если запрос капитана команды будет удовлетворен, игроки споют гимн вместе с 50 тысячами болельщиков на трибунах.

Билеты на решающий матч были распроданы за считанные часы с рекордным спросом.

Старт матча - уже сегодня, в 21:45.