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Салах намекнул на завершение карьеры в сборной после невыхода Египта на чемпионат мира
Футболист не уверен в своем будущем.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Египта драматично пролетела мимо чемпионата мира, в решающем противостоянии африканского отбора уступив команде Сенегала по пенальти.
В решающий момент свой удар с точки не реализовал капитан египтян Мохамед Салах, а его партнер по нападению "Ливерпуля" Садио Мане оказался точен и оформил своей команде билет в Катар.
После матча Мо не скрывал своего разочарования.
Он трогательно поблагодарил товарищей по команде, допустив интересную оговорку.
Сообщается также, что он был в слезах после игры.
Согласно египетскому веб-сайту Filgoal, он говорил: "Перед вторым матчем я сказал игрокам, что горжусь тем, что играю с ними, и что они одни из лучших, с кем мне доводилось играть.
Некоторое время я играл с предыдущим поколением, с Ваэлем Гомаа и Мохамедом Абу Трикой, затем с Абдуллой Аль-Саидом и его поколением, но я доволен нынешним поколением.
Я горжусь тем, что играю с вами, и это было честью для меня.
Я мало что могу сказать, но для меня было честью играть с вами, буду я после этого в сборной или нет", - сказал Салах.
Его прервал министр спорта Египта Ашраф Собхи словами: "Ты будешь там".
Тем не менее, общественность уже беспокоится, что 29-летний игрок может закончить карьеру в сборной и сосредоточиться на успехах в клубе.
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