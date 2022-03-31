Салах намекнул на завершение карьеры в сборной после невыхода Египта на чемпионат мира

Сборная Египта драматично пролетела мимо чемпионата мира, в решающем противостоянии африканского отбора уступив команде Сенегала по пенальти.

В решающий момент свой удар с точки не реализовал капитан египтян Мохамед Салах, а его партнер по нападению "Ливерпуля" Садио Мане оказался точен и оформил своей команде билет в Катар.

После матча Мо не скрывал своего разочарования.

Он трогательно поблагодарил товарищей по команде, допустив интересную оговорку.

Сообщается также, что он был в слезах после игры.

Согласно египетскому веб-сайту Filgoal, он говорил: "Перед вторым матчем я сказал игрокам, что горжусь тем, что играю с ними, и что они одни из лучших, с кем мне доводилось играть.

Некоторое время я играл с предыдущим поколением, с Ваэлем Гомаа и Мохамедом Абу Трикой, затем с Абдуллой Аль-Саидом и его поколением, но я доволен нынешним поколением.

Я горжусь тем, что играю с вами, и это было честью для меня.

Я мало что могу сказать, но для меня было честью играть с вами, буду я после этого в сборной или нет", - сказал Салах.

Его прервал министр спорта Египта Ашраф Собхи словами: "Ты будешь там".

Тем не менее, общественность уже беспокоится, что 29-летний игрок может закончить карьеру в сборной и сосредоточиться на успехах в клубе.