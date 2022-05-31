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Полузащитник Шотландии: Сочувствуем Украине, но у нас есть своя работа
Соперник будет серьезно мотивирован
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор высказался в будущей игре против сборной Украины.
"Очевидно, мы понимаем ситуацию Украину и сочувствуем ей. Включаем каждый день новости и видим, что происходит. Это действительно ужасная ситуация. В конечном счете, подготовка к игре и большая часть разговоров, вероятно, будут вокруг этого.
Но я думаю, что также важно, чтобы мы понимали, что у нас есть работа. Мы хотим вывести нашу страну на Чемпионат мира. Это футбол, и когда обе команды выйдут на поле, они будут максимально мотивированы, чтобы выйти в следующую стадию плей-офф.
Потому, мы не можем сейчас думать ни о чем другом. Мы полностью сосредоточены на плане игры.
Симпатии нейтральных болельщиков в пользу Украины? Все в порядке. У каждого свое мнение, и нас это совсем не беспокоит.
Мы профессионалы, у нас есть работа, как и у них. Их футболисты точно так же будут полностью сосредоточенны на своем плане игры", - заявил Макгрегор.
Матч Шотландия - Украина состоится в среду, первого июня. Начало - в 21:45.
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