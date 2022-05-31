Полузащитник Шотландии: Сочувствуем Украине, но у нас есть своя работа

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор высказался в будущей игре против сборной Украины.

"Очевидно, мы понимаем ситуацию Украину и сочувствуем ей. Включаем каждый день новости и видим, что происходит. Это действительно ужасная ситуация. В конечном счете, подготовка к игре и большая часть разговоров, вероятно, будут вокруг этого.

Но я думаю, что также важно, чтобы мы понимали, что у нас есть работа. Мы хотим вывести нашу страну на Чемпионат мира. Это футбол, и когда обе команды выйдут на поле, они будут максимально мотивированы, чтобы выйти в следующую стадию плей-офф.

Потому, мы не можем сейчас думать ни о чем другом. Мы полностью сосредоточены на плане игры.

Симпатии нейтральных болельщиков в пользу Украины? Все в порядке. У каждого свое мнение, и нас это совсем не беспокоит.

Мы профессионалы, у нас есть работа, как и у них. Их футболисты точно так же будут полностью сосредоточенны на своем плане игры", - заявил Макгрегор.

Матч Шотландия - Украина состоится в среду, первого июня. Начало - в 21:45.