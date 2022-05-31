Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022

Матч против Шотландии в Глазго будет одним из важнейших в истории национальной сборной Украины. А может и самым важным. Ни встреча со Швецией на Евро-2020, ни победа над Португалией в отборе, ни проход Швейцарии на Чемпионата мира в 2006-м по важности не стоят и рядом. Несмотря на силу тех оппонентов, сравнивать военное время с мирным не приходится. Даже в контексте футбола.

Все ждут от сборной Украины победы на футбольном поле, но добыть её будет непросто. Соперник, возможно, в душе сочувствует Украине из-за ужасов войны, но точно так же хочет выйти на Чемпионат мира. А потому победу придется выгрызать зубами. Хочется верить, что нам это по силам.

Смотрите матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в среду, первого июня. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv.