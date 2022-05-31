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Пресс-конференция Александра Петракова перед матчем Шотландия - Украина
Сама игра состоится уже завтра
Фото: УАФ
Накануне матча против сборной Шотландии пресс-конференцию посетит наставник "сине-желтых" Александр Петраков. Начало мероприятия - в 20:30.
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