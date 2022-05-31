Форвард Шотландии вспомнил, как противостоял Ярмоленко и Зинченко в АПЛ

Форвард Шотландии Че Адамс дал свой комментарий перед игрой против украинской сборной.

"У Украины есть хорошие футболистов, некоторым я противостоял в Англии. Зинченко — отличный игрок. Думаю, что будет играть на другой позиции, чем в "Ман Сити". Посмотрите на Ярмоленко в "Вест Хэме". Это действительно хороший футболист.

Мы сядем и вместе проанализируем их команду. Они сильны, но и мы тоже. Они будут смотреть на нас и думать точно так же. У нас есть качество в составе и отличный командный характер.

Путевка на Чемпионат мира не дается легко. Мы не проигрываем какое-то время, и это то, что нам нужно продолжать набирать темп. Наша основа заложена благодаря капитану и команде. Все это вы увидите на поле", - заявил Адамс.