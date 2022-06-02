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Алиев: Страна моя, Украина, с победой! Так мы и раз**бем этих русских, бл***
Александр прав
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев поделился своими эмоциями после победы над Шотландией (3:1), экс-хавбек киевского "Динамо" записал Stories в Instagram, облачившись в футболку "сине-желтых" с матча против французов (15 июня 2012-го, ЕВРО, Донецк).
"Страна моя, Украина, с победой. Пацаны, вы просто молодчики. Вы подарили для Украины большую радость. Так мы и раз**бем этих русских, бл***. Еще раз всех с победой".
С первых дней вторжений российской федерации на территорию Украины Александр Алиев пошел защищать в свою страну. На данный момент он находится в рядах ВСУ.
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