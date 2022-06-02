  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. "Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Очень приятные слова

"Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер поделился эмоциями от победы сборной Украины над Шотландией (3:1).

"Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление.

Короткое мгновение радости смешивается с ужасом войны за Украину. Какие они замечательные и выносливые люди", - написал Линекер в своем Twitter.

Напомним, сине-желтые обыграли главную команду Шотландии (1:3) и вышли в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022. За путевку на Мундиаль подопечные Александра Петракова сразятся с Уэльсом, игра состоится 5 июня.

Читайте такжеСборная Шотландии в Twitter поздравила Украину с победой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Гари Линекер
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде