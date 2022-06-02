"Украинцы - это что-то особенное". Линекер в восторге от победы Украины над Шотландией

Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер поделился эмоциями от победы сборной Украины над Шотландией (3:1).

"Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление. Короткое мгновение радости смешивается с ужасом войны за Украину. Какие они замечательные и выносливые люди", - написал Линекер в своем Twitter.

Напомним, сине-желтые обыграли главную команду Шотландии (1:3) и вышли в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022. За путевку на Мундиаль подопечные Александра Петракова сразятся с Уэльсом, игра состоится 5 июня.