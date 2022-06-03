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Защитник Уэльса: Понимаем, что Украина будет владеть мячом больше времени
Бен Дэвис признал, что украинцы хорошо контролируют мяч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат мира-2022.
"Мы должны быть готовы к тому, чтобы играть против кого угодно. Ничего не изменилось в нашей подготовке. К Украине будем готовиться так, как делали бы это к матчу с Шотландией. Это будет трудная игра, соперник хорошо выступает. Они хорошо прошли отбор, заняли 2-е место в тяжелой группе.
Это очень хорошая команда. Думаю, еще очень техничная, они хорошо держат мяч. У них есть качественные футболисты в атаке. Понимаем, что они будут владеть мячом больше времени. Но это не что-то новое по сравнению с нашими встречами с другими европейскими сборными. Это уже было за последние три года, прямо сейчас снова будет такое испытание.
То, что сейчас происходит в мире и Украине… это очень тяжело. Нам очень повезло, что мы, как нация, можем продолжать нормальную жизнь. Что мы не живем в ситуации, которую даже представить не можем. У нас есть соболезнования и уважение. К футболистам также, они через многое прошли. Играть в таких условиях – невероятно. Им приходится справляться с вниманием печати. Поддержка необходима, мы это понимаем.
Но если говорить о матче, то это лишь о фокусе на футбольном поле, на испытании. Мы должны быть готовы. Это о концентрации на игре, а не на том, кому мы противостоим", – сказал Дэвис.
Напомним, матч между сборными Украины и Уэльса состоится 5 июня и начнется в 19.00.
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