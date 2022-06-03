Защитник Уэльса: Понимаем, что Украина будет владеть мячом больше времени

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат мира-2022.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы играть против кого угодно. Ничего не изменилось в нашей подготовке. К Украине будем готовиться так, как делали бы это к матчу с Шотландией. Это будет трудная игра, соперник хорошо выступает. Они хорошо прошли отбор, заняли 2-е место в тяжелой группе.

Это очень хорошая команда. Думаю, еще очень техничная, они хорошо держат мяч. У них есть качественные футболисты в атаке. Понимаем, что они будут владеть мячом больше времени. Но это не что-то новое по сравнению с нашими встречами с другими европейскими сборными. Это уже было за последние три года, прямо сейчас снова будет такое испытание.