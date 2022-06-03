Фартовый. Стал известен главный арбитр матча Уэльс - Украина

В финале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 между собой сыграют Уэльс и Украина. УЕФА определился с бригадой арбитров на этот матч.

Главный судья поединка - испанец Антонио Матеу Лаос. На линиях ему будут помогать Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Четвертый рефери – Карлос Дель Серро Гранде.

Арбитр системы VAR – Хуан Мартинес Мунуэра. Ассистент арбитра системы VAR – Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Судейский наблюдатель – Паскаль Пьер Гарибиан (Франция). Делегат УЕФА - Янис Мажейкис (Латвия).

Лаоса можно назвать считать фартовым арбитром для сборной Украины. При его судействе "сине-желтые" обыгрывали Боснию (2:0) и Сербию (5:0). Также было минимальное фиаско в игре с хорватами.

Матч Уэльс - Украина состоится в воскресенье, пятого июня.