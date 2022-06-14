Сайпан тревоги нашей: как Рой Кин послал тренера и остался без чемпионата мира

17 мая. Сборная Ирландии отправляется из Дублина на чемпионат мира-2002.

"Зеленая армия" не завсегдатай мундиалей, так что ажиотаж в аэропорту серьезный. Игрокам приходится буквально прорываться через толпы журналистов, болельщиков и обычных людей.

Толкучка достигает пика, когда в аэропорту в сопровождении новой группы репортеров появляется ирландский премьер Берти Ахерн. Он обнимает игроков, жмет руку тренеру Мику Маккарти.

В это время капитан и главная звезда ирландцев Рой Кин уже настроен агрессивно:

"Аэропорт переполнен, шага ступить негде. Мы ползем с чемоданами по вестибюлю. Игроки, журналисты, чиновники - все смешались. Регистрируемся. Впереди нас ждет живописный маршрут в Амстердам, а оттуда в Токио, и лишь затем на Сайпан. Пакетный тур, а не сборы".

Сейчас уже непонятно, кто первый предложил провести неделю на острове посреди Тихого океана, да и неважно.



Вид на Сайпан с крыши гостиницы, Фото: kensingtonsaipan.com Вид на Сайпан с крыши гостиницы, Фото: kensingtonsaipan.com

Важно, что Сайпан расположен в гряде Марианских островов примерно в 2,500 километров от Филиппин и Японии. Максимально уединенное место, и наверху решили, что неделька там пойдет сборной на пользу - типа, отдохнут, пообщаются, привыкнут к часовому поясу и климату.

Рой Кин, кажется, единственный это мнение не разделял.

***

18 мая. После 22 часов в самолетах с двумя пересадками ирландцы наконец добираются до места назначения.

Мячи, экипировка, Gatorade и все необходимое для тренировок должно было прийти на Сайпан неделей ранее, но… забыли. Пришлось высылать следующим рейсом.

Не имея возможности играть, команда решает хотя бы размяться и побегать, и тут новый сюрприз - поле возле отеля непригодно для занятий; газон напоминает камень.

Офицер УЕФА выслушал претензии Кина без энтузиазма - мол, если бы вы попросили, мы бы полили поле заранее. Ну да, конечно.



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

19 мая. Мячей и экипировки нет. Для поднятия боевого духа тренерский штаб организовал барбекю для команды и журналистов.

Пресса замечает, что капитан не в юморе и быстро покидает гулянку. Большинство футболистов задерживаются в пабе Beefeater до 5 утра - они выпивают, шутят, играют в бильярд; некоторые травят байки журналистам.

Одному Кину не весело. Перед выездом на Сайпан он из-за травмы пропустил прощальный матч партнера по сборной Нила Куинна, но через пару дней вышел играть за "МЮ". Таблоиды укололи моментально. А тут еще и 22 часа в самолете, и мячей нет, и поле - бетон…

"Это не сбор, а режим счастливого туриста без реальных амбиций, согласного на последнее место", - рявкнул Кин тренеру Мику Маккарти, на что тот отшутился, мол, если станет менеджером, в Сайпан не полетит.



Ирландия тренируется на Сайпане. Фото: dublinlive.ie/ автор Andrew Paton Ирландия тренируется на Сайпане. Фото: dublinlive.ie/ автор Andrew Paton

20 мая. Все еще нет мячей. Выйдя на поле, обнаружили у ворот огромные лужи - каменистая почва плохо принимала воду, и полив на пользу не пошел.

Начали тренироваться, и почти сразу Стив Финнан и Ли Карсли почувствовали дискомфорт в мышцах. Чего еще ждать от бега по камням? При этом парни не унывают и шутят, в отличие от их капитана. Он больше огрызается, чем говорит.

С тех пор, как Денис Ирвин завершил международную карьеру, а Стивен Карр получил травму и оказался за бортом ЧМ, Кин в сборной почти ни с кем не общается:

"Я предпочитаю быть один, когда говорю по телефону, просыпаюсь, читаю или принимаю ванну, но я согласен, что я здесь один не только в этом. Мне не с кем поболтать или посмеяться. Это недостаток".

21 мая. Господи, неужели мячи?! Правда, не Adidas, которые будут на матчах ЧМ, а почему-то Umbro. И только одни ворота из двух. И медицинского оборудования нет.

Denis Irwin & Roy Keane read about their on field exploits with Ireland at USA 94 pic.twitter.com/1VdDgNc81F — Irish Football Pics (@irish_pics) March 6, 2021

Голкиперы завершили занятие на полчаса раньше полевых игроков. Кина это бесит. Он набрасывается на резервного вратаря Алана Келли, они обмениваются грубостями, и все это на глазах у журналистов.

"С меня довольно этого дерьма, я ухожу!" - закричал хавбек "Манчестер Юнайтед" и пошел к себе в номер.

Все в шоке. К Кину посылают массажиста Мика Бирна, с которым он вроде бы в хороших отношениях. Когда тот поднялся к Рою в номер, то выслушал пятиминутную тираду о "подходе страны третьего мира", а еще про "я ухожу из сборной насовсем, задолбали".

Мик Маккарти изображает генерала, не заметившего потери бойца. Он звонит исполнительному директору Брендану Ментону и просит срочно вызвать на место звезды Колина Хили из "Селтика".

Журналисты впопыхах печатают новые заголовки о безумии на Сайпане, которые завтра украсят первые полосы. Тем временем, Рою звонят его жена и лично Алекс Фергюсон.

Eric Cantona, Sir Alex Ferguson and Roy Keane. pic.twitter.com/0k21qj8W4w — 90s Football (@90sfootball) August 11, 2021

***

22 мая. Дело осложнено тем, что Кин - символ. Единственный из ирландцев, кто шесть раз выигрывал АПЛ, трижды - Кубок Англии; единственный, кого признавали лучшим игроком сезона британские журналисты.

В отборе на ЧМ-2002 Рой выдал такой матч против Португалии (1:1), что после игры его отметил лично Эйсебиу - и не только он.

В тот день жена Тереза мягко напомнила мужу, что он всю жизнь мечтал выйти с капитанской повязкой на мундиале; сэр Алекс, зная характер своего вожака, просто попросил потерпеть три недели. Все вместе еле-еле уломали.

За четверть часа до подачи официальной заявки в ФИФА, Кин приходит к Маккарти и говорит, что передумал уходить. Бедный Хили - он уже собрался в путь!

23 мая. Ничего не предвещает беды. Втягивающий сбор на Сайпане подходит к концу, и Кин напоследок дает несколько интервью - The Irish Times, Independent и другим. Пресс-атташе сборной где-то гуляет.

24 мая. Интервью Кина - как взрыв ядерной бомбы. От капитана достается всем - федерации, Маккарти, но, хуже всего, партнерам по команде.

"Я такой человек. Когда я вижу, что плохо - я это говорю. Некоторые мои коллеги воспринимают косяки проще - возможно, поэтому они играют там, где играют" - мягко говоря, не самая "капитанская" речь.

Кин набросил и на поля, и на мячи, и на щадящие тренировки без шипов, но при этом уходить до мундиаля явно не собирался. Говорил только, что закончит со сборной после:

"Это не жалоба, а просто факт. Я дошел до стадии, когда мне это больше не нужно. Я поговорил с менеджером и продержусь до окончания чемпионата мира, а дальше все. Вне сомнений".



Последнее фото Кина с Сайпана. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Paton/INPHO Последнее фото Кина с Сайпана. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Paton/INPHO

Маккарти это выводит из себя. Он собирает команду в вестибюле, чтобы устроить нечто вроде "товарищеского суда" над капитаном. Слово брать никто не хочет (еще бы - зная репутацию Кина), поэтому 8 из 10 минут тренер проговорил в режиме монолога.

Впоследствии Куинн, Ментон и другие признают, что ход был убогий и вредный. Маккарти обязан был предвидеть "ответку" от Роя:

"Ты чертов мудак. Я не ценил тебя как игрока, я не ценил тебя как тренера и не ценю как человека. Ты гребаный мудак и можешь засунуть свой Кубок Мира себе в задницу. У меня нет к тебе уважения. Единственная причина, по которой я имею с тобой дело, это то, что ты каким-то образом управляешь моей сборной! В остальном иди в задницу".

Пара грозных взглядов, ругательства, резкий разворот - и Кин направился в свою комнату. Собрание окончено.

25 мая. Для Маккарти это точка невозврата. Он собирает пресс-конференцию, куда помимо него пришли трое игроков - Куинн, Стив Стонтон и Алан Келли.

Тренер обвиняет Кина в отсутствии патриотизма и даже в намеренном пропуске стыкового матча против Ирана (0:1) - официально Рой тогда был травмирован. Куинн, Стонтон и Келли молчали и лишь изредка кивали головами.

"Все были шокированы тем, что сделал Рой. Мик попросил нас заступиться за него, потому что знал - его ждет враждебный прием. Мы понимали, что ставим себя в ужасное положение, но в то время у нас не было выбора. Рой не мог войти и извиниться, ситуация была слишком напряженной", - вспоминает Куинн.

Маккарти и Кин, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Paton/INPHO

Ближе к вечеру Кину позвонил его агент и сообщил, что его отчислили из сборной. Хотели опять позвать Хили, но ФИФА не разрешила - слишком поздно. Так и улетели в Японию с одним пустым слотом.

Рой Кин следующим же рейсом отправился в Британию.

***

26 мая. Маккарти поехал смотреть ближайшего соперника - Камерун. Команда, тем временем, остановилась в Идзумо - в гостинице с идеальным футбольным полем.

Рой Кин за тысячи километров оттуда дает очередное интервью - теперь уже Mail on Sunday. Он не отказывается от наезда на тренера и партнеров, а еще больше развивает мысль. Поговаривают, что таблоид заплатил ему за откровения 140 тысяч фунтов.

В тот же день премьер-министр Ирландии Ахерн предлагает свое посредничество, а "Манчестер Юнайтед" - клубный самолет, лишь бы вернуть бунтовщика обратно в Японию.

Маккарти, между тем, призывает Кина позвонить и извиниться перед ним и командой.

28 мая. У ворот особняка Кина дежурит пресса, благодаря которой его пес Триггс за 15 минут стал знаменитостью.

Все ждут от звезды финального решения, до старта Ирландии на чемпионате мира всего три дня, и напряжение висит колоссальное. Рой выходит к СМИ не спеша, его решение читается у него на лице - с таким лицом не отступают:

"После того, как я ушел, трое игроков встали на сторону Мика. Я считаю, они трусы, а не образцы для подражания. Если бы я вернулся к ним, я бы не смог отдать 100% за страну. У всех была возможность высказаться, и никто больше этого не сделал".

Итак, все кончено. Фанаты в трауре, а вот в сборной настроение даже приподнялось. Ментон все время с командой и все слышит:

"Один из ветеранов говорил мне, мол, если Кин вернется, я его поломаю. У молодых тоже было общее чувство облегчения, когда все закончилось. Чем дольше тянулся вопрос, тем больше он раздражал".

1 июня. Дебют Ирландии на ЧМ. Камерун очень силен и по делу забрал первый тайм - гол на счету Патрика Мбома.

"Зеленой армии" не хватает стержня, темпа, азарта; игроки выглядят подавлено. Уйдя в раздевалку, команда так и просидела молча первые несколько минут, но затем у Мэтта Холланда сдали нервы:

"Я не понял, мы что, ничего не стоим без одного человека? Мы команда одного человека - я всех спрашиваю?! Мы зря проехали полмира?!"

Он кричит несколько минут, и все постепенно оживают. На второй тайм выходит совсем другая Ирландия - и уже на 52-й минуте счет снова равен. Холланд забил гол лично - вот он, новый вожак!

***

Тот матч в итоге закончился вничью, а впереди у Ирландии были мощные немцы, но "Зеленая армия" не боялась - она снова была собой.

Рой Кин смотрел это по телевизору в компании семьи и Триггса. Он видел, как Робби Кин спас игру с Германией; как Ирландия выходила из группы; как по пенальти вылетела от Испании. Видел - и ни о чем не сожалел.

Это не он создавал проблемы команде, а команда не дотягивала до его стандартов - с этой уверенностью Рой, вероятно, и умрет.

Ну, а мы так никогда и не узнаем, на что было способно лучшее ирландское поколение в ХХI веке. После Сайпана футбол на Зеленом острове двигался только вниз и никогда вверх.