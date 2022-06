Сайпан тревоги нашей: как Рой Кин послал тренера и остался без чемпионата мира

17 мая. Сборная Ирландии отправляется из Дублина на чемпионат мира-2002.

"Зеленая армия" не завсегдатай мундиалей, так что ажиотаж в аэропорту серьезный. Игрокам приходится буквально прорываться через толпы журналистов, болельщиков и обычных людей.

Толкучка достигает пика, когда в аэропорту в сопровождении новой группы репортеров появляется ирландский премьер Берти Ахерн. Он обнимает игроков, жмет руку тренеру Мику Маккарти.

В это время капитан и главная звезда ирландцев Рой Кин уже настроен агрессивно:

Сейчас уже непонятно, кто первый предложил провести неделю на острове посреди Тихого океана, да и неважно.

Важно, что Сайпан расположен в гряде Марианских островов примерно в 2,500 километров от Филиппин и Японии. Максимально уединенное место, и наверху решили, что неделька там пойдет сборной на пользу - типа, отдохнут, пообщаются, привыкнут к часовому поясу и климату.

Рой Кин, кажется, единственный это мнение не разделял.

***

18 мая. После 22 часов в самолетах с двумя пересадками ирландцы наконец добираются до места назначения.

Мячи, экипировка, Gatorade и все необходимое для тренировок должно было прийти на Сайпан неделей ранее, но… забыли. Пришлось высылать следующим рейсом.

Не имея возможности играть, команда решает хотя бы размяться и побегать, и тут новый сюрприз - поле возле отеля непригодно для занятий; газон напоминает камень.

Офицер УЕФА выслушал претензии Кина без энтузиазма - мол, если бы вы попросили, мы бы полили поле заранее. Ну да, конечно.

19 мая. Мячей и экипировки нет. Для поднятия боевого духа тренерский штаб организовал барбекю для команды и журналистов.

Пресса замечает, что капитан не в юморе и быстро покидает гулянку. Большинство футболистов задерживаются в пабе Beefeater до 5 утра - они выпивают, шутят, играют в бильярд; некоторые травят байки журналистам.

Одному Кину не весело. Перед выездом на Сайпан он из-за травмы пропустил прощальный матч партнера по сборной Нила Куинна, но через пару дней вышел играть за "МЮ". Таблоиды укололи моментально. А тут еще и 22 часа в самолете, и мячей нет, и поле - бетон…

"Это не сбор, а режим счастливого туриста без реальных амбиций, согласного на последнее место", - рявкнул Кин тренеру Мику Маккарти, на что тот отшутился, мол, если станет менеджером, в Сайпан не полетит.

20 мая. Все еще нет мячей. Выйдя на поле, обнаружили у ворот огромные лужи - каменистая почва плохо принимала воду, и полив на пользу не пошел.

Начали тренироваться, и почти сразу Стив Финнан и Ли Карсли почувствовали дискомфорт в мышцах. Чего еще ждать от бега по камням? При этом парни не унывают и шутят, в отличие от их капитана. Он больше огрызается, чем говорит.

С тех пор, как Денис Ирвин завершил международную карьеру, а Стивен Карр получил травму и оказался за бортом ЧМ, Кин в сборной почти ни с кем не общается:

21 мая. Господи, неужели мячи?! Правда, не Adidas, которые будут на матчах ЧМ, а почему-то Umbro. И только одни ворота из двух. И медицинского оборудования нет.

Denis Irwin & Roy Keane read about their on field exploits with Ireland at USA 94 pic.twitter.com/1VdDgNc81F