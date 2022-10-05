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На россии недовольны заявкой Украины на ЧМ-2030. Не видят логики, а видят политику
Бомбануло
фото из свободных источников
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новость о том, что
"Это их право. Заявка требует изучения. Но, если дать экспресс-анализ, на данный момент я не вижу коммерческой, маркетинговой логики от такой заявки. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало заявку сильнее. Кроме политики я в этом ничего не вижу", — сказал Дюков российским СМИ.
Испания и Португалия подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года, сегодня в нее была официально включена Украина. На право провести турнир также претендуют еще две совместные заявки, первая — Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, вторая — Египет, Греция и Саудовская Аравия.
Напомним, футбол рф в настоящий момент находится в международной изоляции после того, как армия рашистов 24 февраля этого начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, которое продолжается по сей день.
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