Пауло Дибала рискует пропустить чемпионат мира-2022 из-за травмы

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала травмировался в матче 9-го тура Серии А с "Лечче" (2:1). Аргентинец реализовал пенальти, а через две минуты покинул поле. Главный тренер "римлян" Жозе Моуриньо прокомментировал повреждение своего подопечного.

– Травма Дибалы выглядит серьезной.

– Есть ли риск, что болельщики "Ромы" увидят его только в 2023 году?

– Я не врач и не общался с медицинским специалистом, но, исходя из опыта и того, что я понял во время разговора с Пауло, трудно будет его снова увидеть на поле раньше этого срока, - сказал Моуриньо.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей за "Рому" во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 2 результативные передачи.

Есть риск, что аргентинец может пропустить матчи национальной команды. ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.