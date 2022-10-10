  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Пауло Дибала рискует пропустить чемпионат мира-2022 из-за травмы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пауло Дибала рискует пропустить чемпионат мира-2022 из-за травмы

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Аргентинец получил травму в последнем матче "Ромы"

Пауло Дибала рискует пропустить чемпионат мира-2022 из-за травмы

Фото: AP News

Новина українською

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала травмировался в матче 9-го тура Серии А с "Лечче" (2:1). Аргентинец реализовал пенальти, а через две минуты покинул поле. Главный тренер "римлян" Жозе Моуриньо прокомментировал повреждение своего подопечного.

– Травма Дибалы выглядит серьезной.

– Есть ли риск, что болельщики "Ромы" увидят его только в 2023 году?

– Я не врач и не общался с медицинским специалистом, но, исходя из опыта и того, что я понял во время разговора с Пауло, трудно будет его снова увидеть на поле раньше этого срока, - сказал Моуриньо.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей за "Рому" во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 2 результативные передачи.

Есть риск, что аргентинец может пропустить матчи национальной команды. ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
asroma.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде