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Больше всего игроков из Манчестер Сити. Англия объявила состав на Чемпионат мира-2022

Чемпионат мира FIFA
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Гарет Саутгейт утвердил выбор из 26 футболистов

Больше всего игроков из Манчестер Сити. Англия объявила состав на Чемпионат мира-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список из 26 футболистов, которые отправятся на Чемпионат мира в Катаре.

Больше всего игроков отправил в сборную Англии чемпион “Манчестер Сити” (пять). По три футболиста представляют “Арсенал”, “Челси”, “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед”. По два футболиста вызваны из “Ливерпуля”, “Эвертона” и “Тоттенхэма”, по одному – из “Лестера” и “Вест Хэма”. Хавбек “Боруссии” Дортмунд Джуд Беллингем стал единственным игроком вне АПЛ, попавшим в окончательную заявку сборной.

Вратари: Джордан Пикфорд (“Эвертон”), Аарон Рэмсдейл (“Арсенал”), Ник Поуп (“Ньюкасл”)

Защитники: Кайл Уокер (“Манчестер Сити”), Киран Триппьер (“Ньюкасл”), Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Бен Уайт (“Арсенал”), Эрик Дайер (“Тоттенхэм”), Джон Стоунз (“Манчестер Сити”), Харри Магуайр (“Манчестер Юнайтед”), Люк Шоу (“Манчестер Юнайтед”), Конор Коуди (“Эвертон”)

Полузащитники: Деклан Райс (“Вест Хэм”), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Джуд Беллингем (“Боруссия” Дортмунд), Мейсон Маунт (“Челси”), Конор Галлахер (“Челси”), Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”)

Форварды: Букайо Сака (“Арсенал”), Рахим Стерлинг (“Челси”), Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”), Каллум Уилсон (“Ньюкасл”), Фил Фоден (“Манчестер Сити”), Джек Грилиш (“Манчестер Сити”), Джеймс Маддисон (“Лестер”)

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В статье: Англия ЧМ-2022 Гарет Саутгейт Сборная Англии Чемпионат мира 2022 Национальная лига Англии
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