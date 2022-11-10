Больше всего игроков из Манчестер Сити. Англия объявила состав на Чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список из 26 футболистов, которые отправятся на Чемпионат мира в Катаре.

Больше всего игроков отправил в сборную Англии чемпион “Манчестер Сити” (пять). По три футболиста представляют “Арсенал”, “Челси”, “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед”. По два футболиста вызваны из “Ливерпуля”, “Эвертона” и “Тоттенхэма”, по одному – из “Лестера” и “Вест Хэма”. Хавбек “Боруссии” Дортмунд Джуд Беллингем стал единственным игроком вне АПЛ, попавшим в окончательную заявку сборной.

Вратари: Джордан Пикфорд (“Эвертон”), Аарон Рэмсдейл (“Арсенал”), Ник Поуп (“Ньюкасл”)

Защитники: Кайл Уокер (“Манчестер Сити”), Киран Триппьер (“Ньюкасл”), Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Бен Уайт (“Арсенал”), Эрик Дайер (“Тоттенхэм”), Джон Стоунз (“Манчестер Сити”), Харри Магуайр (“Манчестер Юнайтед”), Люк Шоу (“Манчестер Юнайтед”), Конор Коуди (“Эвертон”)

Полузащитники: Деклан Райс (“Вест Хэм”), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Джуд Беллингем (“Боруссия” Дортмунд), Мейсон Маунт (“Челси”), Конор Галлахер (“Челси”), Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”)

Форварды: Букайо Сака (“Арсенал”), Рахим Стерлинг (“Челси”), Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”), Каллум Уилсон (“Ньюкасл”), Фил Фоден (“Манчестер Сити”), Джек Грилиш (“Манчестер Сити”), Джеймс Маддисон (“Лестер”)