Больше всего игроков из Манчестер Сити. Англия объявила состав на Чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список из 26 футболистов, которые отправятся на Чемпионат мира в Катаре.

Больше всего игроков отправил в сборную Англии чемпион “Манчестер Сити” (пять). По три футболиста представляют “Арсенал”, “Челси”, “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед”. По два футболиста вызваны из “Ливерпуля”, “Эвертона” и “Тоттенхэма”, по одному – из “Лестера” и “Вест Хэма”. Хавбек “Боруссии” Дортмунд Джуд Беллингем стал единственным игроком вне АПЛ, попавшим в окончательную заявку сборной.

Вратари: Джордан Пикфорд (“Эвертон”), Аарон Рэмсдейл (“Арсенал”), Ник Поуп (“Ньюкасл”)

Защитники: Кайл Уокер (“Манчестер Сити”), Киран Триппьер (“Ньюкасл”), Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Бен Уайт (“Арсенал”), Эрик Дайер (“Тоттенхэм”), Джон Стоунз (“Манчестер Сити”), Харри Магуайр (“Манчестер Юнайтед”), Люк Шоу (“Манчестер Юнайтед”), Конор Коуди (“Эвертон”)

Полузащитники: Деклан Райс (“Вест Хэм”), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Джуд Беллингем (“Боруссия” Дортмунд), Мейсон Маунт (“Челси”), Конор Галлахер (“Челси”), Калвин Филлипс (“Манчестер Сити”)

Форварды: Букайо Сака (“Арсенал”), Рахим Стерлинг (“Челси”), Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”), Каллум Уилсон (“Ньюкасл”), Фил Фоден (“Манчестер Сити”), Джек Грилиш (“Манчестер Сити”), Джеймс Маддисон (“Лестер”)

The wait is over.



It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! ???????????????????????????? pic.twitter.com/XKJFbaDM0t