Сборная Германии едет в Катар после исторического провала, случившегося с Бундестим в Мордоре 4 года назад. Это снизит давление с Ханси Флика, который поспешно прибрался после нечистоплотного Йоги Лёва, да полный порядок навести не успел – постучался ЧМ. Ожидания окончательно упали ниже плинтуса после травм Хуммельса и Вернера. Так что Флик набрал побольше вундеркиндов, повесил указатель "осторожно, дети" и под лозунгом "мы едем набираться опыта перед домашним Евро" собирается завести свой мерседес прошлого поколения хотя бы в 1/4.

Исторический максимум

Немецкая сборная является одной из самых титулованных в истории игры. Германии удалось взять 4 мировых первенства – в 1954-м в Швейцарии, спустя 20 лет на домашнем турнире и в Италии в 1990-м. Само собой, в памяти большинства наилучше сохранился выигранный мундиаль-2014, на котором хозяйка турнира Бразилия получила от немцев 7 голов в полуфинале.

На том ЧМ у Бундестим был идеальный сплав молодости и опыта. В защите железобетон из Нойера и ещё бегущих Боатенга с Хуммельсом. Лам и Швайнштайгер ещё были в полном порядке, и даже престарелый Миро Клозе положил несколько важных мячей. В то же время Тони Кроос и Месут Озил были в самом расцвете, Томас Мюллер второй мундиаль кряду клал по 5 голов за турнир, а Марио Гётце казался главный талантом поколения.

Именно Гётце в итоге и принёс Германии чемпионский титул, забив единственный мяч в ворота Аргентины в экстра-тайме финала. Золотой мальчик полетел и в Катар, хотя к 30 годам от него явно ждали большего. Позвали Гётце на мундиаль не только в качестве талисмана, но его вызов весьма показателен, и он свидетельствует о серьёзных кадровых проблемах команды.

Драматический момент

Как это часто бывает в этой жизни, вслед за расцветом наступил упадок. После триумфальной кампании 2014 Die Mannschaft достигли своей абсолютно низшей точки уже на следующем чемпионате мира. Турнир в Мордоре стал первым в истории национальной команды, в котором ей не удалось преодолеть групповой раунд. В далеком 1938-м Германия вылетела в первом раунде плей-офф, через 40 лет в Аргентине – во втором групповом раунде. Но никогда ранее немцы не были в числе первых сборных, покинувших мировое первенство.

После сенсационного поражения от Мексики (0:1) в первом туре команде Йоахима Лёва нужно было выигрывать две оставшиеся встречи. И если шведов (2:1) удалось дожать благодаря голу Тони Крооса в компенсированное время, то с Южной Кореей (0:2) Бундестим снова бесславно провалился. Объяснений произошедшему было сразу несколько: преемники Лама и Швайнштайгера так и не нашлись, омоложение состава с треском провалилось, ведь карьеры тех же Гётце и Дракслера после 2014-го пошли по нисходящей, а тренерское видение Йоги Лёва к тому моменту безнадёжно устарело.

Путь в отборе

Тренерский долгожитель Лёв умудрился проработать в сборной до 2021-го года, зацепив три матча квалификации на катарский мундиаль. Но после унизительного поражения от Северной Македонии (1:2) терпение боссов Бундестим наконец лопнуло. Тем более на дворе был апрель, и один топовый тренер проявлял интерес к месту Йоги. Ханси Флик как раз конфликтовал с руководством "Баварии" из-за трансферов, и с желанными тренером Каем Хавертцем и Тимо Вернером довелось поработать уже в сборной.

С новым тренером Германия финишировала с лучшим результатов в Европе (27 очков наравне с Данией), выиграв 7 оставшихся матчей. За этот отрезок Бундестим забил 31 гол, в сумме имея 36 точных ударов за отбор. Хотя иного исхода с такими соперниками ждать и не приходилось, ведь в группе с немцами играли македонцы, румыны, армяне, исландцы и лихтенштейнцы.

Главная звезда

Если забыть о легендарном Мануэле Нойере, то в этом составе выделяются три персоны – Йозуа Киммих, Лерой Сане и Джамал Мусиала. Последний показывает абсолютно сумасшедший футбол, набрав 12+10 в первой части сезона, и недавно преодолел отметку в 100 матчей за "Баварию". Но в сборной он ещё не оказывает такого же влияния на игру. Сане стал лидером атаки "Баварии" после ухода Левандовски, но в схемах Флика свой лучший футбол Лерой не показывает – тут и игра на нелюбимом левом фланге, и меньшая творческая свобода.

Поэтому бесспорной звездой номер один в этом коллективе признаём Йозуа Киммиха. Именно вокруг 6-го номера строится игра команды. Как в своё время и Филипп Лам, Киммих проделал путь с правого фланга обороны в центр поля, став главным плеймейкером команды. Есть в нём и бешенный профессионализм Лама, но вместо добродушного выражения лица предшественника – вечно яростная гримаса Йозуа, словно идущего в последний бой.

Киммих на абсолютно космическом уровне созидает, имея уникальные цифры по разрезающим передачам в нынешнем сезоне. При этом Йозуа не играет на чистых мячах, как его экс-партнёр Тони Кроос. В защите Киммих выполняет огромный объём работы – и читает игру на элитном уровне, и неистово сражается в лучших гаттузовских традициях.

Магия Флика и дырки в составе

Приход Ханси Флика в сборную Германии имел схожий эффект с его назначением в "Баварию" в своё время. Флик умеет в кратчайшие сроки донести свои идеи до игроков, а также заставить подопечных поверить в них. К тому же большая часть команды ему прекрасно знакома. Проблема лишь в том, что назначение произошло слишком поздно – в сборных время течёт совсем по-другому. Поэтому и спрашивать с Флика будут на домашнем Евро-2024.

Для похода за титулом чемпионов мира этот состав выглядит слишком несбалансированным. К тому же вмешались травмы. В защите нет приличного партнёра для Рюдигера – Хуммельс сломался аккурат перед мундиалем, Зюле ужасает своей физической формой. Главная проблема – фланги. Слева есть энергичный, но неопытный Раум, Гозенса Флик по каким-то причинам проигнорировал. Справа вообще беда – либо ограниченный Керер, либо номинальный вингер Хофманн.

Ещё одна проблема – отсутствие завершителя. Не Миро Клозе и даже не Марио Гомеса, а просто какого-нибудь. Флика устраивал и Тимо Вернер, из которого он выжал 8 голов в 13 матчах. Но Тимо сломался, как и его ближайший аналог Лукас Нмеча. В панике пришлось вызывать Адейеми с 0 голов в 11 матчах Бундеслиги, 17-летнего Мукоко и Никласа Фюллькруга – дюжего таргетмена "Вердера" с неповторимой улыбкой, 10 голами в Бундеслиге и абсолютно неподходящим тактическим профилем.

Остаётся надеяться на прекрасный центр поля. Великолепную пару Киммих-Горецка и россыпь талантливых и тактически выученных атакующих полузащитников – вроде как ставшего зрелым Сане, нацеленного на ворота Гнабри, универсального Хавертца, бриллианта Мусиалу и ветерана Мюллера.

Ожидания от турнира

Ближайший аналог этой Германии – прошлогодняя Испания на Евро. Большая команда с приличным подбором футболистов, но заметно поблекшая на фоне чемпионского коллектива прошлого поколения. Заниженные ожидания, снимающее лишнее давление. Топовый тренер, что большая редкость для футбола сборных. И сильная полузащита, на которой держится вся игра команды. Разве что у немцев небольшой перекос в сторону атакующих хавов.

Из группы с Испанией, Коста-Рикой и Японией немцы выходить обязаны. С какого бы места Die Mannschaft не выйдет, в 1/8 условия для прохода дальше тоже комфортные – Бельгия и Хорватия свой пик уже прошли. Второе место в группе в каком-то смысле даже предпочтительнее – это позволит избежать столкновения с Бразилией в 1/4. Претендовать на золото Германия точно не сможет – уж больно сильны латиноамериканские гегемоны. Но привычный минимум в виде четвертьфинала от немцев ожидать стоит.