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Сборная Марокко предложила испанцу Диасу из Милана выступить за них на ЧМ в Катаре
Хавбек отказался
AC Milan
Сборная Марокко предложила хавбеку "Милана" Браиму Диасу выступить за них на чемпионате мира в Катаре, сообщает Marca. 23-летний испанец готов и дальше ждать вызова в стан "красной фурии".
У Диаса двойное гражданство – Испании и Марокко. Он уже выступал за "фурию роху" – у него один матч и 1 гол за сборную.
Несмотря, на естественное желание каждого игрока выступить на чемпионате мира, Браим отказался от предложение и готов ждать вызова в сборную Испании.
Даже если бы футболист согласился, скорее всего, возникли бы трудности, потому что он получил предложение за 5 дней до старта чемпионата мира.
Напомним, что хавбек сборной Марокко и "Марселя" Амин Харит повредил кресты и пропустит мундиаль.
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