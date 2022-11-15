Сборная Марокко предложила испанцу Диасу из Милана выступить за них на ЧМ в Катаре

Сборная Марокко предложила хавбеку "Милана" Браиму Диасу выступить за них на чемпионате мира в Катаре, сообщает Marca. 23-летний испанец готов и дальше ждать вызова в стан "красной фурии".

У Диаса двойное гражданство – Испании и Марокко. Он уже выступал за "фурию роху" – у него один матч и 1 гол за сборную.

Несмотря, на естественное желание каждого игрока выступить на чемпионате мира, Браим отказался от предложение и готов ждать вызова в сборную Испании.

Даже если бы футболист согласился, скорее всего, возникли бы трудности, потому что он получил предложение за 5 дней до старта чемпионата мира.

Напомним, что хавбек сборной Марокко и "Марселя" Амин Харит повредил кресты и пропустит мундиаль.