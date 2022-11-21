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Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Сенегал - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерланды – фаворит, однако взгляните на состав Сенегала. Что ни футболист – то звезда. Так что как минимум можно рассчитывать на то, что африканцы дадут бой "оранжевым".
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Матч группы А чемпионата мира начнется в 18.00. Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере.
Чемпионат мира-2022
Группа A, первый тур
22 ноября, 18:00. "Аль-Тумама Стедиум" (Доха)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1
Сенегал 18:00 Нидерланды
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