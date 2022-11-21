Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Нидерланды – фаворит, однако взгляните на состав Сенегала. Что ни футболист – то звезда. Так что как минимум можно рассчитывать на то, что африканцы дадут бой "оранжевым".

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Матч группы А чемпионата мира начнется в 18.00. Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере.