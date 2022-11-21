 Сенегал - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сенегал - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды – фаворит, однако взгляните на состав Сенегала. Что ни футболист – то звезда. Так что как минимум можно рассчитывать на то, что африканцы дадут бой "оранжевым".

Матч группы А чемпионата мира начнется в 18.00. Смотрите игру прямо в этой новости в плеере сервиса MEGOGO, если у вас есть подписка на "Максимальная" или "Спорт". Оформить ее можно прямо в плеере.

Чемпионат мира-2022
Группа A, первый тур
22 ноября, 18:00. "Аль-Тумама Стедиум" (Доха)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1

Сенегал 18:00 Нидерланды

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В статье: Нидерланды Сенегал Чемпионат мира 2022
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