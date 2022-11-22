Обратная сторона тактики? В первом тайме матча с саудовцами Аргентина забили три гола из офсайда

По состоянию на перерыв поединка 1-го тура группового этапа между Аргентиной и Саудовской Аравией зафиксировано минимальное преимущество "альбиселесте" (1:0).

Гол с пенальти забил форвард команды Скалони Лионель Месси.

Правда, если бы не офсайды, Аргентина могла заклепать еще три мяча. Дубль из положения вне игры оформил нападающий Лаутаро Мартинес, также забил из офсайда Месси. Главный арбитр встречи Славко Винчич и его бригада (в том числе ассистенты на VAR) отменили эти взятия ворот.