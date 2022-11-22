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Страшный удар коленом в голову. Кипер Саудовской Аравии травмировал своего же защитника – ФОТО
Жуткий эпизод матча, завершившийся громкой сенсацией
фото - Getty Images
Саудовская Аравия провела невероятный второй тайм против сборной Аргентины. Забив два гола, подопечные Эрве Ренара перекрыли кислород звездному сопернику. Аравийцы играли тактически безупречно, но сенсационной победы не произошло без большого вдохновения и готовности к самопожертвованию.
Ярким свидетельством невероятной мотивированности игроков Саудовской Аравии стал эпизод уже в компенсированное арбитром время. Голкипер Мохаммед Аль-Овейс вышел из ворот забирать мяч и не остановился, несмотря на то, что навстречу бежал его партнер защитник Ясир Аль-Шахрани. Как следствие, Аль-Овейс ударил партнера коленом в голову. Аль-Шахрани покинул поле только на носилках.
Напомним, Саудовская Аравия одержала волевую победу над Аргентиной со счетом 2:1.
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