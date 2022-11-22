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Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма
С ума сойти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентина ушла на перерыв поединка 1-го тура группового этапа против Саудовской Аравии, ведя в счете после гола Лионеля Месси с пенальти.
Тем не менее, на 48-й минуте из-под Ромеро забил Салех аш-Шехри, а затем на 53-й минуте результативно выстрелил Салем Аль-Досари.
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Гол Салеха Аль-Шехри
Гол Салема Аль-Давсари
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