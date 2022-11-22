Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма

Аргентина ушла на перерыв поединка 1-го тура группового этапа против Саудовской Аравии, ведя в счете после гола Лионеля Месси с пенальти.

Тем не менее, на 48-й минуте из-под Ромеро забил Салех аш-Шехри, а затем на 53-й минуте результативно выстрелил Салем Аль-Досари.

Читайте также Обратная сторона тактики? В первом тайме матча с саудовцами Аргентина забили три гола из офсайда

Гол Салеха Аль-Шехри

Гол Салема Аль-Давсари