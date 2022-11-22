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Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма

Чемпионат мира FIFA
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С ума сойти

Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аргентина ушла на перерыв поединка 1-го тура группового этапа против Саудовской Аравии, ведя в счете после гола Лионеля Месси с пенальти.

Тем не менее, на 48-й минуте из-под Ромеро забил Салех аш-Шехри, а затем на 53-й минуте результативно выстрелил Салем Аль-Досари.

Читайте такжеОбратная сторона тактики? В первом тайме матча с саудовцами Аргентина забили три гола из офсайда

Гол Салеха Аль-Шехри

Гол Салема Аль-Давсари

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В статье: Аргентина Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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