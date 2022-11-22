Рекорд Италии устоял. Аргентина проиграла впервые за последние 36 игр

Первый матч сегодняшнего игрового дня ЧМ-2022 подарил огромную сенсацию - Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Итоговый счет встречи - 1:2.

Еще больше сенсации этому результату добавляет тот факт, что это поражение стало для "альбиселесте" первым за последние 36 игр. Аргентина не смогла побить рекорд Италии, который был установлен год назад. Парни Манчини избегали поражений на протяжении 37 игр.

Italy’s unbeaten streak remains ! Argentina came 1 game shy of Italy’s all-time record:



???????? 37 matches (2018-21)

???????? 36 matches (2019-22)

???????? 35 matches (2018-22)

???????? 35 matches (2007-09)

???????? 35 matches (1993-96) pic.twitter.com/4coFbRfor6 — Italian Football News ???????? (@footitalia1) November 22, 2022

Отметим, что впереди команду Скалони будут ожидать как минимум два матча группового этапа - против Мексики и Польши.