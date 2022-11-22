Мексика – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира

За сборную Польши неистово будут болеть непосредственно в Польше. Но и поддержка украинцев Левандовскому и компании обеспечена. Кадра на волне этой поддержки стартует на Мундиале против опытной и возрастной сборной Мексики.

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Матч обещает быть очень интересным. И, пожалуй, ключевым в борьбе обеих команд за выход из группы. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча ЧМ-2022 Мексика – Польша прямо в этой новости. Начало – 18:00.

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

22 ноября, 18:00. "Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне спорт, местные телеканалы Суспильного