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Мексика – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира
Мексика - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За сборную Польши неистово будут болеть непосредственно в Польше. Но и поддержка украинцев Левандовскому и компании обеспечена. Кадра на волне этой поддержки стартует на Мундиале против опытной и возрастной сборной Мексики.
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Матч обещает быть очень интересным. И, пожалуй, ключевым в борьбе обеих команд за выход из группы. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча ЧМ-2022 Мексика – Польша прямо в этой новости. Начало – 18:00.
Чемпионат мира-2022
Группа С, первый тур
22 ноября, 18:00. "Стадион 974" (Доха)
Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне спорт, местные телеканалы Суспильного
Мексика 18:00 Польша
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