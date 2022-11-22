Очоа герой, но не Роберт. Мексика - Польша 0:0. Видеообзор матча

Роберт Левандовский – выдающийся бомбардир, вряд ли с этим кто-нибудь поспорит. Однако у этого выдающегося форварда нет ни одного гола на чемпионатах мира. Сегодня был отличный шанс наконец-то закрыть этот гештальт, однако поляк с одиннадцатиметровой отметки не переиграл легендарного Очоа.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата мира.

Чемпионат мира-2022

Группа С, первый тур

"Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Мексика – Польша 0:0