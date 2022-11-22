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Очоа герой, но не Роберт. Мексика - Польша 0:0. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Мексика - Польша ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.11.2022 ⋇ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол

Очоа герой, но не Роберт. Мексика - Польша 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роберт Левандовский – выдающийся бомбардир, вряд ли с этим кто-нибудь поспорит. Однако у этого выдающегося форварда нет ни одного гола на чемпионатах мира. Сегодня был отличный шанс наконец-то закрыть этот гештальт, однако поляк с одиннадцатиметровой отметки не переиграл легендарного Очоа.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата мира.

Чемпионат мира-2022
Группа С, первый тур
"Стадион 974" (Доха)
Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Мексика – Польша 0:0

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В статье: Мексика Польша Чемпионат Мира-2022
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