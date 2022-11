Франция - Австралия 4:1. У чемпионов мира есть характер

Франция играет мускулами на старте мундиаля. Чемпионы мира не сразу попали в матч, они потеряли своего основного защитника из-за травмы на 8-й минуте, а на 9-й пропустили, но ничто их не сломило.

Хотя и Австралию надо хвалить - для своего уровня она выдала чумовой первый тайм. Гол Гудвина в быстрой контратаке был великолепен.

Дальше отличный шанс удвоить счет после ляпа Тео Эрнандеса имел Дьюк, но смазал. Франция наказала моментально и очень жестко - сперва Рабьо замкнул навес, а затем Жиру закатил мяч в пустые ворота после перехвата.

2 - France have scored 2+ headed goals in a World Cup game for the first time since the 1998 final against Brazil. Strong. #FRAAUS pic.twitter.com/mdIAahajfG