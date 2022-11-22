Франция - Австралия 4:1. У чемпионов мира есть характер

Франция играет мускулами на старте мундиаля. Чемпионы мира не сразу попали в матч, они потеряли своего основного защитника из-за травмы на 8-й минуте, а на 9-й пропустили, но ничто их не сломило.

Хотя и Австралию надо хвалить - для своего уровня она выдала чумовой первый тайм. Гол Гудвина в быстрой контратаке был великолепен.

Дальше отличный шанс удвоить счет после ляпа Тео Эрнандеса имел Дьюк, но смазал. Франция наказала моментально и очень жестко - сперва Рабьо замкнул навес, а затем Жиру закатил мяч в пустые ворота после перехвата.

2 - France have scored 2+ headed goals in a World Cup game for the first time since the 1998 final against Brazil. Strong. #FRAAUS pic.twitter.com/mdIAahajfG — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2022

Впрочем, и это не все. Разыгравшиеся "Ле Бле" могли претендовать еще на два мяча до перерыва, но Мбаппе и Гризманн промазали. У Австралии в ответ в каркас попал Ирвин. Ух!

Такой футбол любо-дорого смотреть, но разница в классе все же сказалась - на второй тайм у "Соккеруз" банально не хватило сил. Они сели слишком глубоко, отдали Франции мяч и почти не прессинговали, что стало главной причиной итогового разгрома.

Ну, а вторая причина - это взросление Мбаппе. Помните, как Килиан тянул одеяло на себя на Евро? Как принимал ужасные решения и нервничал после каждой неточной передачи? Так вот, сегодня этого не было. Мбаппе, как и положено, был лидером, и в середине второго тайма забил головой сам, а затем результативно навесил на Жиру.

51 - Olivier Giroud has scored his 51st goal for France, joining Thierry Henry as France's topscorer. Olive. #FRAAUS pic.twitter.com/mLwtMFr4ik — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2022

Оливье в эпизоде с голом повредил нос, но все равно побежал радоваться со всеми - видно, как он старается, выкладывается ради команды. Кто знает, может, травма Бензема напротив поможет Франции добиться успеха в Катаре? Впрочем, для этого надо улучшить оборону. Пока даже Австралия создала три верных шанса у ворот Льориса - многовато, как ни крути.

1-й тур ЧМ. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Франция - Австралия - 4:1

Голы: Рабьо, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 - Гудвин, 9

Франция: Льорис - Павар (Кунде, 89), Упамекано, Конате, Люка Эрнандес (Тео Эрнандес, 13) - Чуамени (Фофана, 77), Рабьо - Дембеле (Коман, 77), Гризманн, Мбаппе - Жиру (Тюрам, 89)

Австралия: Райан - Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехич - Муй - Леки, Ирвин (Баккус, 85), Макгри (Мабиль, 73), Гудвин (Куол, 74) - Дьюк (Каммингс, 56)

Предупреждения: Дьюк, 55, Ирвин, 80, Муй, 90+4