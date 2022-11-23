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С достижением Модрича, но без голов. Марокко - Хорватия 0:0. Видеообзор матча
Марокко - Хорватия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья на чемпионате мира 2022 года нулевая ничья. Марокко и Хорватия выдали неплохой матч, но голов не забивали Интересно, что в этом поединке достижение установил Лука Модрич: он стал первым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.
Смотрите, как это было, в видеообзоре.
Чемпионат мира 2022, первый раунд
Марокко - Хорватия 0:0
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