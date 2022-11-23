С достижением Модрича, но без голов. Марокко - Хорватия 0:0. Видеообзор матча

Третья на чемпионате мира 2022 года нулевая ничья. Марокко и Хорватия выдали неплохой матч, но голов не забивали Интересно, что в этом поединке достижение установил Лука Модрич: он стал первым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Чемпионат мира 2022, первый раунд

Марокко - Хорватия 0:0