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С достижением Модрича, но без голов. Марокко - Хорватия 0:0. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Марокко - Хорватия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол

С достижением Модрича, но без голов. Марокко - Хорватия 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Третья на чемпионате мира 2022 года нулевая ничья. Марокко и Хорватия выдали неплохой матч, но голов не забивали Интересно, что в этом поединке достижение установил Лука Модрич: он стал первым игроком, сыгравшим на чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Чемпионат мира 2022, первый раунд
Марокко - Хорватия 0:0

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В статье: Хорватия Марокко
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