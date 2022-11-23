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Сенсация номер два. Германия - Япония 1:2. Обзор матча, видео голов
Германия - Япония ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовская Аравия на чемпионате мира одолела Аргентину. Это была первая громкая сенсация турнира, а вторая - победа Японии над Германией. Представитель Азии показал организованный, сбалансированный футбол и ошеломил одного из фаворитов Мунидаля.
Интересно, что последний матч на ЧМ-2018 Германия также проиграла представителю Азии – Южной Корее.
Смотрите, как происходило фиаско Бундестим, в видеоролике.
Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур
Сборная Германии 1:2 Сборная Японии
Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83
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