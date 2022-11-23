 Германия - Япония ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сенсация номер два. Германия - Япония 1:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сенсация номер два. Германия - Япония 1:2. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Германия - Япония ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол

Сенсация номер два. Германия - Япония 1:2. Обзор матча, видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Саудовская Аравия на чемпионате мира одолела Аргентину. Это была первая громкая сенсация турнира, а вторая - победа Японии над Германией. Представитель Азии показал организованный, сбалансированный футбол и ошеломил одного из фаворитов Мунидаля.

Интересно, что последний матч на ЧМ-2018 Германия также проиграла представителю Азии – Южной Корее.
Смотрите, как происходило фиаско Бундестим, в видеоролике.

Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур
Сборная Германии 1:2 Сборная Японии
Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Япония Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде