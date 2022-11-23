Сенсация номер два. Германия - Япония 1:2. Обзор матча, видео голов

Саудовская Аравия на чемпионате мира одолела Аргентину. Это была первая громкая сенсация турнира, а вторая - победа Японии над Германией. Представитель Азии показал организованный, сбалансированный футбол и ошеломил одного из фаворитов Мунидаля.

Интересно, что последний матч на ЧМ-2018 Германия также проиграла представителю Азии – Южной Корее.

Смотрите, как происходило фиаско Бундестим, в видеоролике.

Чемпионат мира-2022 в Катаре, первый тур

Сборная Германии 1:2 Сборная Японии

Голы: Гюндоган, 33 - Доан, 75; Асано, 83